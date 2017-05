Blitz de négociations chez ArcelorMittal sur la Côte-Nord - Les membres se prononceront sur une entente de principe dans les prochains jours







SEPT-ÎLES, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Une entente de principe a été conclue ce matin à la table des négociations entre le comité de négociation et la compagnie ArcelorMittal. Les 2000 syndiqués d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord, réunis au sein de 5 sections locales différentes, se prononceront au cours des prochains jours sur les termes de l'entente.

Rappelons que les membres avaient rejeté une offre de l'employeur vendredi dernier dans des proportions oscillant entre 99,3 % et 100 %, accordant du même souffle un délai de 72 heures avant le déclenchement automatique d'une grève. Les parties ont négocié intensivement pendant la fin de semaine, arrivant à une entente de principe ce matin.

« Nous pensons avoir ce qu'il faut pour un règlement, en fonction des mandats qui avaient été confiés au comité de négociation. C'est maintenant aux membres d'en décider », a affirmé le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

Le Syndicat des Métallos représente 2000 syndiqués d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord, à Fermont et Port-Cartier. Les assemblées seront convoquées rapidement et devraient se tenir dans le courant de la semaine. Le contenu de l'entente de principe ne sera pas dévoilé et aucune entrevue ne sera accordée d'ici à ce que les membres se soient prononcés lors des assemblées générales.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le syndicat le plus important du secteur privé au Québec.

