Spread Networks et Seaborn s'associent pour proposer SeaSpeedtm : première route sous-marine dédiée à très faible latence au Brésil







Spread Networks est le partenaire exclusif de distribution de la route la plus rapide entre Carteret, dans le New Jersey, et BM&F Bovespa

BOSTON, le 8 mai 2017 /PRNewswire/ -- Seaborn Networks (Seaborn), développeur-propriétaire-exploitant leader de systèmes de câbles de fibre optique sous-marins, a annoncé aujourd'hui que Spread Networks était le partenaire exclusif de distribution de Seaborn s'agissant des ventes de Seabras-1 entre le New Jersey et São Paulo en faveur du secteur financier. Ceci inclut la vente de SeaSpeedtm, solution à très faible latence (ULL) brevetée de Seaborn, qui offre la route à la plus faible latence entre Carteret, dans le New Jersey, et la bourse de BM&F Bovespa, à São Paulo, au Brésil.

« Nous sommes extrêmement ravis de faire partie de l'engagement de Seaborn en faveur des solutions ULL offrant la plus haute qualité, » a déclaré Dan Spivey, fondateur et PDG de Spread Networks. « En tant que fournisseur de fibre offrant la plus faible latence entre Chicago et New York, nous nous positionnons de manière unique afin de proposer à nos clients financiers un canal transparent à la latence la plus faible, ainsi que des services d'ondes marché à marché entre les centres financiers des États-Unis et du Brésil. »

Seabras-1 est l'unique système de câble sous-marin direct de point à point reliant la métropole de New York et la métropole de São Paulo. Seaborn est le développeur-propriétaire-exploitant de Seabras-1. Le système a nécessité un développement de plus de cinq ans, le coût total du projet s'élevant à plus de 520 millions USD.

« Compte tenu de nos relations historiques avec Spread Networks, et de son rôle de leader dans le secteur de l'ULL, nous l'accueillons avec plaisir en tant que partenaire dans le cadre du projet de câble sous-marin le plus technologiquement avancé entre les États-Unis et le Brésil, » a déclaré Larry Schwartz, président et PDG de Seaborn. « Notre produit breveté SeaSpeed constitue la première solution ULL Carteret-Bovespa offrant une conception sous-marine intentionnelle destinée au secteur financier. »

Les circuits seront activés sur Seabras-1 en juillet 2017 pour le secteur financier.

À propos de Spread Networks

Spread Networks, fournisseur privé de télécommunications, a bâti un réseau de fibre sur la route la plus réduite possible entre New York et Chicago, afin d'établir une nouvelle norme en matière de latence, de diversité, et de fiabilité. Spread Networks fournit à ses clients un réseau de fibre optique de pointe à la fois diversifié et sécurisé, afin de permettre aux données de fonctionner au plus près de la vitesse réelle de la lumière via la fibre.

www.spreadnetworks.com

Contact : media@spreadnetworks.com

À propos de Seaborn Networks

Seaborn Networks est le développeur-propriétaire-exploitant leader de systèmes indépendants de câbles de fibre optique sous-marins, parmi lesquels Seabras-1 entre New York et São Paulo (mise en service en juin 2017), et ARBR entre São Paulo et Buenos Aires (mise en service prévue au T4 2018).

www.seabornnetworks.com

Contact : kate.wilson@seabornnetworks.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/508706/Seaborn_and_Spread_Networks_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 09:24 et diffusé par :