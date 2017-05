Déclaration - Nouvelles lignes directrices nationales sur la prescription d'opioïdes maintenant disponibles







OTTAWA, le 8 mai 2017 /CNW/ - Comme prescripteurs, les médecins reconnaissent le rôle important que peuvent constituer les opioïdes comme outil de traitement de la douleur ainsi que le rôle fondamental qu'ils ont à jouer en aidant à en garantir l'utilisation factuelle. Les médecins du Canada prennent ce rôle très au sérieux et les préjudices que peuvent causer les opioïdes les préoccupent profondément.

Les opioïdes ont été essentiels dans des domaines comme les soins palliatifs et le traitement du cancer et contribuent à soulager les souffrances des patients, mais ces outils cliniques précieux doivent être prescrits en fonction d'éléments de preuve, et faire l'objet d'une évaluation et d'une surveillance appropriées dans le cadre d'une stratégie intégrée de traitement.

Les répercussions négatives des opioïdes d'ordonnance constituent un problème complexe qui nécessite une intervention multilatérale et à facettes multiples. Il n'y a pas de solution rapide à ce problème et aucun groupe ne pourra le régler à lui seul; c'est pourquoi l'AMC est déterminée à collaborer à la recherche de solutions à la crise des opioïdes qui sévit au Canada.

À cette fin, l'AMC s'emploie à diffuser la version mise à jour des lignes directrices nationales sur la prescription d'opioïdes dans le cadre d'une collaboration pancanadienne d'organisations médicales. Ces lignes directrices sont aussi disponibles grâce à une application en ligne que viendront appuyer d'autres outils comme des programmes d'éducation médicale continue.

Nous continuerons de plus à mobiliser nos membres pour trouver des façons d'aider à protéger la sécurité de la population canadienne tout en garantissant à ceux qui en ont besoin une gestion appropriée de la douleur.

Il ne sera peut-être pas facile de trouver des solutions au problème, mais les médecins du Canada sont voués à collaborer avec les patients, les décideurs, les experts et d'autres professionnels de la santé pour lutter contre cette crise.

Dr Granger Avery

Président de l'AMC

