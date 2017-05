Deer Jet et HNA Hospitality Group ont lancé ensemble un programme mondial de fidélisation







BEIJING, 8 mai 2017 /PRNewswire/ -- Deux grandes pointures de l'hôtellerie de luxe, Deer Jet et HNA Hospitality Group, viennent de lancer un programme conjoint de récompense pour les voyageurs du monde entier.

L'accord entre les deux entreprises permet aux clients d'accumuler et d'échanger des points contre tous les services et produits des deux sociétés. A partir du 8 mai 2017, les voyageurs qui font appel à Deer Jet pourront échanger leurs points contre des nuitées gratuites ou des remises, et ce, dans n'importe quel hôtel HNA Hospitality Group. En outre, ce programme de fidélisation permettra aux clients à bénéficier de toute une série de produits en échange de leurs points.

HNA Hospitality Group a lancé son premier programme de récompense en août 2014 en vue de récompenser certains de ses clients pour leur fidélité et d'offrir des services hôteliers remarquables aux voyageurs du monde entier. Ce programme est déjà proposé en parallèle à d'autres programmes de la famille HNA Group de compagnies aériennes et d'agents de voyages, y compris le transporteur aux 7 étoiles Hainan Airlines.

Depuis 1995, Deer Jet a révolutionné le voyage, non seulement en établissant la première entreprise de jets privés en Chine, mais également en renforçant les expériences grâce à sa philosophie « Making Travel an Art » (faire du voyage un art), ce qui lui a valu les plus hautes récompenses du secteur comme le « World's Best Private Jet Company ». Parmi les clients fidèles de Deer Jet figurent des grands dirigeants, des entrepreneurs, des célébrités et des membres de familles royales du monde entier.

En septembre 2016, Deer Jet a inclus dans sa flotte le premier 787 Dream Jet au monde. Cet aéronef est le plus évolué sur le marché, offrant un confort sans pareil à bord. Avec le 787 Dream Jet, Deer Jet a lancé un nouveau modèle de voyage baptisé « Dream Journeys », dont le premier volet est le « Hong Kong to Tahiti Dream Journey », qui inclut un vol aller-retour sans escale à bord du 787 Dream Jet et un séjour gratuit de 7 jours dans la suite présidentielle du St. Regis Bora Bora Resort.

Le programme de récompense conjoint est une initiative qui vise à améliorer l'expérience du voyage et offre à ses membres une possibilité formidable de profiter de toute une série de services et de produits exclusifs à travers le monde. Deer Jet a envisagé d'élargir son programme de récompense en ajoutant un plus grand nombre de marques de l'hôtellerie internationale.

Deer Jet est la société de voyages de tout premier plan de HNA Group qui s'est engagée à proposer à ses clients les meilleurs services à bord de ses jets privés à l'heure où elle construit la grande marque art de vivre de la Chine.

