L'Oncopole annonce la nomination de sa directrice générale, Mme Stéphanie Lord-Fontaine







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Oncopole, un pôle de recherche, de développement et d'investissement pour accélérer la lutte contre le cancer, a annoncé aujourd'hui la nomination et l'entrée en poste de Mme Stéphanie Lord-Fontaine à titre de directrice générale.

Lancé en février 2017 grâce à un partenariat de co-création entre le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) et Merck & Co, inc., l'Oncopole rassemble différents partenaires des sciences de la vie, au sein d'un projet structurant pour lutter contre le cancer, qui permettra de consolider les forces en présence au Québec, notamment les ressources, les infrastructures et les chercheurs d'ici, le tout au bénéfice des patients. L'Oncopole bénéficie d'un engagement de 15 millions de dollars sur trois ans de Merck et espère voir naître l'émergence d'un soutien financier d'autres partenaires.

Instigateurs de ce projet porteur, le FRQS et Merck se réjouissent de la nomination de Mme Lord-Fontaine à titre de directrice générale. Dans la foulée de l'annonce de vendredi, les partenaires de l'Oncopole saluent la Stratégie québécoise des sciences de la vie et sont persuadés que Mme Lord-Fontaine saura saisir l'opportunité qu'elle présente. Elle travaillera à mettre de l'avant les quatre priorités d'action de l'Oncopole : recherche, entreprenariat et valorisation de l'innovation, intégration de l'innovation et pertinence clinique, formation et sensibilisation.

Mme Lord-Fontaine cumule plus de 15 ans d'expérience dans les milieuxacadémiques, biopharmaceutiques et d'organismes de financement de la recherche. Avant d'accepter le poste de directrice générale de l'Oncopole, Mme Lord-Fontaine était directrice principale, Affaires scientifiques chez Génome Québec et directrice, Recherche préclinique chez BioAxone Therapeutic. Elle détient un doctorat en biochimie et a effectué un postdoctorat en neuroscience.

Mme Lord-Fontaine pourra compter sur le soutien opérationnel de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), de l'Université de Montréal qui a été choisi à titre d'établissement d'accueil des bureaux de coordination de l'Oncopole.

À propos du Fond de recherche du Québec - Santé

Relevant de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, le Fonds de recherche du Québec- Santé (FRQS) a pour mission de soutenir la recherche en santé en vue de favoriser le mieux-être de la population québécoise. Il a pour mandat la promotion et l'aide financière de ces recherches, la diffusion des connaissances et la formation des chercheurs, l'établissement de partenariats nécessaires au développement du système québécois de la recherche et de l'innovation, et enfin, le rayonnement de la recherche sur le plan international. www.frqs.gouv.qc.ca

À propos de Merck

Depuis plus d'un siècle, Merck, une entreprise biopharmaceutique mondiale de premier plan connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, invente pour la vie, produisant des médicaments et des vaccins pour un grand nombre des maladies les plus éprouvantes au monde. Grâce à nos médicaments d'ordonnance, vaccins, traitements biologiques et produits de santé animale, nous collaborons avec nos clients et oeuvrons dans plus de 140 pays afin de procurer des solutions de santé novatrices. Nous démontrons également notre détermination à améliorer l'accès aux soins de santé grâce à des politiques, programmes et partenariats d'envergure. Aujourd'hui, Merck demeure à l'avant-garde des recherches visant à faire progresser la prévention et le traitement des maladies qui menacent les gens et les collectivités partout dans le monde, notamment le cancer, les maladies cardiométaboliques, les maladies animales émergentes, la maladie d'Alzheimer et les maladies infectieuses, y compris le VIH et l'Ebola. Pour de plus amples renseignements à propos de nos activités au Canada, visitez le site www.merck.ca ou suivez-nous sur Twitter @MerckCanada_FR et YouTube.

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC)

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes du cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, une incidence significative dans la lutte contre le cancer. Pour information : www.iric.ca

