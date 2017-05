Avis aux médias - Le gouvernement du Québec et la Croix-Rouge invitent les médias pour une annonce liée aux inondations en cours







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, et la vice-première ministre du Québec, Mme Lise Thériault, invitent les médias à un point de presse au cours duquel sera faite une annonce en lien avec les inondations en cours. Pour l'occasion, ils seront accompagnés du vice-président de la division Québec de la Croix-Rouge, M. Pascal Mathieu.

DATE : Le lundi 8 mai 2017



HEURE : 11 h 30



LIEU : 5100, rue Sherbrooke Est

Montréal

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

