Aurora annonce des changements au sein de son équipe de direction M Glenn Ibbott est nommé chef de la direction financière







Renforce encore l'équipe de gestion, nommé Mme Andrea Paine directrice affaires publiques, Québéc

TSXV: ACB

VANCOUVER, le 8 mai 2017 /CNW/ - La société Aurora Cannabis inc. (« L'entreprise » ou « Aurora ») (TSXV :ACB)(OTCQX :ACBFF) (Frankfurt: 21P; WKN : A1C4WM) annonce la nomination immédiate de M Glenn Ibbott en tant que chef de la direction financière, en remplacement de Mme Amy Stephenson. Mme Stephenson occupait le poste de chef de la direction financière par intérim depuis août 2016. Mme Stephenson continuera d'ouvrer au sein de l'entreprise afin d'assurer la transition. De plus, la Compagnie annonce la nomination de Mme Andréa Paine en tant que directrice affaire publiques, Québéc.

Chef de la direction financière

Comme cadre Superior chevronné dans la domaine de la santé, M Ibbott, avec plus de 20 ans d'expérience, a apporte la direction financière a une variété d'entreprises publiques; y incluant les marchés canadienne et internationale des capitaux, M&A et taxes et finances, et ce, particulièrement dans le domaine des sciences de la vie. Innovateur, déterminé et professionnel perspicace, M Ibbott a excellé a la livraison d'une croissance du chiffre d'affaires et profits, tant au niveau domestique qu'international, l'exécution stratégique et création de valeur pour les actionnaires; y incluant des contributions clés a plusieurs transactions corporatives.

En tant que chef de la direction financière chez QLT Inc, société cotée à la Bourse du NASDAQ, et au TSX oeuvrant dans l'industrie bio pharmaceutique, M Ibbott a joué un rôle important dans la fusion de $500 millions entre QLT et Aegerion Pharmaceutical formant Novelion Therapeutics. Auparavant, M Ibbot a occupé plusieurs postes de finance supérieur au sein d'entreprises internationales tel, Nordion, International Forest Products, Angiotech Pharmaceutical, Aspreva Pharmaceuticals, et Inex Pharmaceuticals. Au début de sa carrière, M Ibbott a aussi travaillé dans la section technologie pour KPMG.

M Ibbott a aussi un profond engagement social. Il a siégé au conseil d'administration de plusieurs fondations incluant; le centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO), la fondation communautaire d'Ottawa, et la Mulgrave Independent School Society.

Diplômé de deux maîtrises en administration des affaires (MBA) de l'université Cornell et de l'université Queens, M Ibbott est aussi un comptable professionnel agréé (CPA) en Canda (CPA CA) et un CPA US, et détient un baccalauréat en administration des affaires de l'université Simon Fraser.

« Nous sommes très heureux de la nomination de Glenn, car il apporte une vaste expérience et des compétences qui reflètent nos besoins afin de soutenir notre croissance », a déclaré Terry Booth Chef de la direction. « L'opportunité est parfaite, car nous continuons notre croissance agressive afin de devenir chefs de file mondiales dans l'industrie du cannabis. Nous allons continuer d'affirmer nos origines dans le milieu du cannabis médical, mais nous allons positionner Aurora afin de saisir l'occasion créée par la légalisation de son utilisation dans le marché adulte. Nous sommes convaincus que grâce à ses compétences, Glenn sera la personne idéale pour mener Aurora Standard vers de nouveaux sommets. En conclusion, j'aimerais remercier Amy Stephenson pour son professionnalisme, son expertise, sa loyauté et sa contribution pendant son mandat de directrice financière par intérim. Elle a joué un rôle important au sein de notre équipe. »

« Aurora est un chef de file et un pionnier dans l'industrie du cannabis, » a déclaré M Ibbott. « Je suis heureux d'entreprendre mon nouveau rôle et de permettre à notre entreprise à atteindre de nouveaux sommets dans sa croissance sans précédent. Le Standard Aurora, sa culture inclusive, et son positionnement différent dans l'industrie ont facilité ma décision de me joindre à cette entreprise. J'ai hâte de m'engager avec nos partenaires, nos gestionnaires, notre conseil d'administration afin d'accroitre sa valeur boursière pour nos actionnaires. Je compte rendre Aurora chef de file à long terme dans notre industrie. »

Directrice affaires publiques, Québéc

Aurora est également heureuse d'annoncer la nomination de Mme Andrea Paine à titre de Directrice affaires publiques, Québéc. Le bureau de Mme Paine sera situé dans l'ancien bâtiment de Peloton, à Pointe-Claire, et son mandat couvre le territoire québécois ainsi que la région d'Ottawa. Elle sera responsable des communications au sein des différents intervenants communautaires ainsi qu'avec les trois paliers gouvernementaux. De plus, Mme Paine sera responsable des communications interne au nouveau centre de production à Pointe-Claire.

Ancienne juge de la citoyenneté, Mme Paine a également plus de vingt ans d'expérience au sein de ministères tant au Gouvernement fédéral qu'au Gouvernement provincial. Mme Paine a occupé le poste de directrice des affaires parlementaires au cabinet du ministre fédéral de la santé ou elle était responsable du processus législatif.

« Le 'Aurora Standard' continue d'attirer les meilleurs talents », a déclaré Cam Battley, Vice-président exécutif. « Nous considérons qu'il est extrêmement important d'avoir un dialogue permanent et une relation étroite avec les communautés dans lesquelles nous opérons, ainsi qu'avec les gouvernements municipaux et provinciaux. Parfaitement bilingue, Mme Paine a un réseau bien développé ainsi qu'une grande expérience en relations gouvernementales et avec les différents intervenants. L'énergie d'Andrea, son expérience gouvernementale et son engagement communautaire sont les outils nécessaires à l'épanouissement de notre entreprise au Québec. »

« Aurora est une entreprise unique à cause de l'excellente qualité de ses produits de son service à la clientèle hors pair et de son innovation, mais aussi à cause de ses efforts qui ont créé des liens importants avec les instances politiques et économiques dans les communautés dans lesquelles elle opère, » a déclaré Mme Paine. « Ce sont là des considérations bien importantes pour moi, et je suis très heureuse de me joindre à l'équipe Aurora. »

À propos d'Aurora

Aurora Cannabis Enterprises Inc., une filiale en propriété exclusive, est un producteur autorisé en cannabis médical conforme au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM). La compagnie opère un établissement de production de 55 200 pieds carrés à la fine pointe de la technologie dans la région de Mountain View en Alberta et est présentement en train de construire une seconde infrastructure de 800 000 pieds carrés, « Aurora Sky », à l'aéroport international d'Edmonton. Le projet d'Aurora Sky exploite la technologie la plus avancée du producteur et designer le plus connu des Pays-Bas. Les actions ordinaires d'Aurora à la bourse TSX de croissance sont sous le symbole « ACB ».

Au nom du Conseil d'administration

AURORA CANNABIS INC.

Terry Booth, chef de la direction

