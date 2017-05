Ping An Leasing livre un avion à fuselage large Airbus A350-900XWB en vente, dans le cadre d'un accord de cession-bail avec Ethiopian Airlines







SHANGHAI, 8 mai 2017 /PRNewswire/ -- Ping An International Financial Leasing Co., Ltd (« Ping An Leasing ») a livré un avion à fuselage large Airbus A350-900XWB en vente, dans le cadre d'un accord de cession-bail avec Ethiopian Airlines, le 28 avril 2017, à Toulouse.

La transaction a été menée à bien par Ping An Aircraft Leasing, une filiale détenue à 100 % et basée à Dublin ; c'est le premier avion à fuselage large de son portefeuille et sa première opération de vente et de cession-bail en Afrique.

L'avion constitue la première livraison issue d'un accord de vente et de cession-bail pour deux A350-900 en 2017, entre Ping An Aircraft Leasing et Ethiopian Airlines.

À propos de Ping An International Financial Leasing Co.,Ltd.

Ping An International Financial Leasing Co., Ltd., créée à Shanghai en janvier 2013, est une filiale détenue à 100 % par Ping An Insurance Group. Elle est spécialisée dans les actifs loués. La société est basée dans le quartier financier Pu Dong de Shanghai et ses réseaux commerciaux s'étendent sur l'ensemble de la Chine. L'entreprise s'est rapidement développée depuis sa création et, fin mars 2017, disposait d'un actif total de 120 milliards de RMB (17,4 milliards d'USD).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/508922/PINGAN.jpg

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 09:26 et diffusé par :