Le gouvernement du Canada lance un processus de recherche pour trouver les chefs de file de la Banque de l'infrastructure du Canada







TORONTO, le 8 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada réalise des investissements qui favoriseront la création d'emplois bien rémunérés et la croissance de la classe moyenne dès aujourd'hui, tout en créant les bases solides d'un avenir économique durable. Dans le cadre du plan historique Investir dans le Canada du gouvernement qui vise à investir plus de 180 milliards de dollars dans l'infrastructure, la Banque de l'infrastructure du Canada constitue un nouvel outil qui permettra à nos partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux de financer les infrastructures dont les Canadiens ont besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé que le gouvernement du Canada a lancé des processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite en vue de nommer les cadres supérieurs de la Banque de l'infrastructure du Canada, pour que celle-ci soit opérationnelle à la fin de 2017, sous réserve de l'approbation du Parlement. Dans le cadre de ces processus, le gouvernement nommera d'abord le président du conseil d'administration, puis les membres du conseil d'administration et le président-directeur général.

Les processus de sélection sont conçus pour attirer des candidats très qualifiés, tout en tenant compte du désir de favoriser l'égalité entre les sexes et en reflétant la diversité linguistique, culturelle et régionale du Canada. Les candidatures pour chaque possibilité d'emploi peuvent être soumises sur le site Web des nominations du gouverneur en conseil du gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada a également annoncé aujourd'hui que la Banque sera située à Toronto, ville qui a su établir une réputation d'excellence sur la scène internationale à titre de centre du financement des infrastructures. La Banque pourra financer des infrastructures dans toutes les parties du Canada.

Citations

« Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle étape en vue de la création de la Banque. Nous chercherons des chefs de file talentueux et expérimentés de partout au pays pour nous assurer que la Banque respectera son mandat : la construction de plus d'infrastructures pour les Canadiens, afin de favoriser la croissance et d'offrir à nos collectivités un avenir plus durable et plus productif. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Banque de l'infrastructure du Canada nous permettra de transformer la façon dont nous planifions, finançons et réalisons les projets nécessaires pour améliorer la vie des Canadiens et notre position concurrentielle dans le monde. La Banque de l'infrastructure du Canada aidera à créer des milliers d'emplois, à accélérer les déplacements, à rendre notre économie plus attrayante pour les investisseurs et finalement à renforcer notre classe moyenne. »

L'honorable Bill Morneau, ministre des Finances

Faits en bref

Le gouvernement du Canada versera des fonds d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les transports qui appuient le commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

versera des fonds d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les transports qui appuient le commerce, et les collectivités rurales et nordiques. La Banque de l'infrastructure du Canada investira 35 milliards de dollars du gouvernement fédéral dans des projets d'infrastructure transformateurs qui contribueront à la croissance économique et qui appuieront la création de bons emplois bien rémunérés pour les gens de la classe moyenne.

investira 35 milliards de dollars du gouvernement fédéral dans des projets d'infrastructure transformateurs qui contribueront à la croissance économique et qui appuieront la création de bons emplois bien rémunérés pour les gens de la classe moyenne. Sous réserve de l'approbation du Parlement, la Banque fonctionnerait indépendamment du gouvernement à titre de société d'État et travaillera avec des partenaires d'investissement provinciaux, territoriaux, municipaux, autochtones et du secteur privé pour attirer des fonds de pension et d'autres investisseurs institutionnels dans le cadre de nouveaux projets d'infrastructure pouvant générer des revenus, dans l'intérêt public.

Liens connexes

Nominations du gouverneur en conseil : https://www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra

Banque de l'infrastructure du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/CIB-BIC/index-fra.html

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le Budget 2017 : http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html#Toc477707375

Twitter : @INFC_fra

Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 08:55 et diffusé par :