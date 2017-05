Le gouvernement du Canada souligne l'anniversaire du jour de la Victoire en Europe







OTTAWA, le 8 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 72e anniversaire du jour de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe :

« Plus d'un million de Canadiens et de Canadiennes ont répondu à l'appel du devoir lors de la Seconde Guerre mondiale. Quelque 45 000 d'entre eux ne verraient pas la victoire pour laquelle ils s'étaient battus avec autant de courage.

« Quand la guerre a cessé, des célébrations ont eu lieu spontanément ici au Canada et dans le reste du monde. Beaucoup de nous ont vu ces images historiques de Canadiens et Canadiennes en uniforme accueillis à leur retour et défilant dans les rues, et d'hommes et de femmes qui dansaient.

« Certains des soldats qui sont revenus de la guerre diront plus tard qu'ils avaient des sentiments partagés pendant ces célébrations - des sentiments de bonheur et de soulagement, mais aussi une tristesse et un chagrin profonds pour leurs camarades tombés au champ d'honneur.

« Le souvenir de leurs pertes, de souffrances inimaginables et de combats incessants, était encore vif.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons fièrement des Canadiens et des Canadiennes, altruistes, courageux et dévoués, qui ont tout donné au nom de la paix et de la liberté.

« Ils ne seront jamais oubliés. »

