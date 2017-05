Au GTC 2017, les systèmes Supermicro offrent 170 TFLOPS FP16 de performance optimale pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond







Les nouveaux SuperServers 1U et 4U prennent en charge 4/8 Tesla P100 SXM2 pour accélérer les applications d'apprentissage automatique, ainsi que 2U 8-GPU optimisé pour les centres de données et 4U 4-GPU SuperWorkstation pour la réalité virtuelle

SAN JOSE, Californie, 8 mai 2017 /PRNewswire/ -- GPU Technology Conference - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI), un leader mondial des technologies de calcul, de stockage et de réseau et de l'informatique verte, présentera de nouveaux serveurs GPU lors de la GPU Technology Conference (GTC) qui aura lieu du 8 au 11 mai au San Jose Convention Center, au stand n° 111.

Au nombre des applications optimisées pour des systèmes de supercalcul GPU Supermicro figurent l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, le calcul à haute performance (HPC), le cloud et les graphiques virtualisés, et les charges de travail d'hyper-convergence. Supermicro présentera le SYS-1028GQ-TXRT et le SYS-4028GR-TXRT prenant en charge respectivement quatre et huit modules NVIDIA® Tesla® P100 SXM 2.0, et étant dotés de la technologie d'interconnexion NVIDIA NVLinktm. Supermicro présentera également ses solutions GPU multi-noeuds et ses postes de travail haute performance prenant en charge 4 logements PCIe 3.0 x16.

Découvrez les solutions GPU de Supermicro sur https://www.supermicro.com/products/nfo/GPU_MIC.cfm.

« En exploitant notre vaste portefeuille de solutions GPU, les clients peuvent massivement développer leurs grappes de calcul afin d'accélérer leurs charges de travail d'apprentissage automatique, scientifiques et d'hyper-convergence les plus exigeantes avec des résultats plus rapides, tout en obtenant une performance maximale par watt, par pied carré et par dollar », explique Charles Liang, PDG de Supermicro. « Avec nos toute dernières innovations dans les architectures 1U et 4U optimisées en termes de performance et de densité qui intègrent les nouveaux processeurs NVIDIA P100 dotés de NVLink, nos clients peuvent réaliser des avancées exponentielles au niveau des performances de leurs applications d'apprentissage automatique afin de relever certains des défis les plus complexes et les plus importants dans le monde, tout en économisant de l'argent ».

La plate-forme de calcul GPU de NVIDIA dynamise sensiblement le rendement des applications pour le HPC, l'analytique évoluée et les charges de travail AI », ajoute Paresh Kharya, responsable du développement produit Tesla chez NVIDIA. « Avec nos GPU de centre de données Tesla, les nouveaux serveurs haute densité de Supermicro offrent aux clients des performances élevées et une efficacité de tout premier plan afin qu'ils puissent relever leurs défis de calcul les plus importants ».

Les systèmes présentés seront :

Le Supermicro SuperServer SYS-4028GR-TXR(T) prend en charge huit accélérateurs NVIDIA Tesla P100 SXM2 au format 4U pour offrir une largeur de bande maximale pour les grappes HPC critiques et les charges de travail d'hyper-convergence. Cette solution optimise la technologie d'interconnexion NVIDIA NVLink GPU dans une architecture en cube maillé, en tandem avec le tissu RDMA, pour améliorer la latence de l'accès et le transfert des données et maximiser les performances. Ce SuperServer offre la solution de calcul parallèle à huit accélérateurs Tesla P100 SXM2, et il est doté de zones thermiques GPU et CPU indépendantes qui assurent des performances et une stabilité inégalées avec 170 TFLOPS FP16 de performance optimale.

prend en charge huit accélérateurs NVIDIA Tesla P100 SXM2 au format 4U pour offrir une largeur de bande maximale pour les grappes HPC critiques et les charges de travail d'hyper-convergence. Cette solution optimise la technologie d'interconnexion NVIDIA NVLink GPU dans une architecture en cube maillé, en tandem avec le tissu RDMA, pour améliorer la latence de l'accès et le transfert des données et maximiser les performances. Ce SuperServer offre la solution de calcul parallèle à huit accélérateurs Tesla P100 SXM2, et il est doté de zones thermiques GPU et CPU indépendantes qui assurent des performances et une stabilité inégalées avec 170 TFLOPS FP16 de performance optimale. Le 1U SuperServer SYS-1028GQ-TXR(T) est optimisé pour prendre en charge quatre des accélérateurs NVIDIA Tesla P100 SXM2. Cette solution hautement modulaire fait appel à une architecture quad GPU pleinement connectée utilisant des interconnexions 160GB/s NVLink de NVIDIA offrant plus de 5 fois la largeur de bande totale de PCI-E 3.0. Ce SuperServer repose sur des zones thermiques GPU sans préchauffage, ce qui permet d'obtenir les meilleures performances et la plus haute stabilité avec les charges de travail les plus exigeantes et permet de prendre en charge les plus grands DL Models, en conjonction avec une connectivité haut débit optimisée pour la latence et la largeur de bande.

est optimisé pour prendre en charge quatre des accélérateurs NVIDIA Tesla P100 SXM2. Cette solution hautement modulaire fait appel à une architecture quad GPU pleinement connectée utilisant des interconnexions 160GB/s NVLink de NVIDIA offrant plus de 5 fois la largeur de bande totale de PCI-E 3.0. Ce SuperServer repose sur des zones thermiques GPU sans préchauffage, ce qui permet d'obtenir les meilleures performances et la plus haute stabilité avec les charges de travail les plus exigeantes et permet de prendre en charge les plus grands DL Models, en conjonction avec une connectivité haut débit optimisée pour la latence et la largeur de bande. Le SuperServer TwinProtm 2U à deux noeuds de Supermicro, SYS-2028TP-DTFR, offre aux centres de données des atouts incomparables lorsqu'il est configuré avec deux GPU par noeud, y compris huit emplacements SATA 2.5" permutables à chaud pour une capacité de stockage inégalée, intégrant FDR 56Gbps InfiniBand, et offrant la plus grande puissance de traitement et un rendement énergétique élevé.

offre aux centres de données des atouts incomparables lorsqu'il est configuré avec deux GPU par noeud, y compris huit emplacements SATA 2.5" permutables à chaud pour une capacité de stockage inégalée, intégrant FDR 56Gbps InfiniBand, et offrant la plus grande puissance de traitement et un rendement énergétique élevé. Le SuperWorkstation SYS-7048GR-TR prend en charge jusqu'à quatre cartes GPU au format 4U avec des alimentations Titanium Level haut rendement pour offrir la puissance inégalée du supercalcul GPU aux créateurs particuliers de contenus numériques.

Suivez Supermicro sur Facebook et Twitter pour recevoir les dernières nouvelles et annonces.

A propos de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (NASDAQ: SMCI), société innovante leader en technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un fournisseur de premier plan qui distribue dans le monde entier des serveurs évolués Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique en nuage, les technologies de l'information pour les entreprises, Hadoop/Big Data, l'informatique haute performance (HPC) et les systèmes embarqués. Supermicro est dédié à la protection de l'environnement grâce à son programme « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus efficaces énergétiquement et les plus écologiques disponibles sur le marché. Pour de plus amples informations sur les solutions de calcul Supermicro, rendez-vous sur http://www.supermicro.com.

Supermicro, SuperServer, Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques déposées et/ou des marques commerciales déposées de Super Micro Computer, Inc.

NVLink et Tesla sont des marques de NVIDIA Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/508647/Super_Micro_Computer_Inc_4U_GPU.jpg

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 08:06 et diffusé par :