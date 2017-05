Bureau du taxi de Montréal - Fin de la période de mise en candidature pour l'élection des quatre représentants de l'industrie







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est samedi dernier à midi qu'a pris fin la période de mise en candidature pour le comblement des quatre postes des représentants de l'industrie du taxi au sein du conseil d'administration du Bureau du taxi de Mntréal (BTM).

Les candidats sont :

pour le poste d'administrateur élu par et parmi les titulaires de permis de chauffeurs :

Monsieur Edgard El-Kalaani

Monsieur Iskandar Khalife

Monsieur Jean Viccot Neptune

pour le poste d'administrateur élu par et parmi les titulaires de permis de propriétaire de taxi :

Monsieur Driss Bouamira - 9167-7237 Québec Inc.

Monsieur George Boussios

Monsieur Hassan Kattoua

Monsieur Frédérick Lucki-Comtois

Monsieur Kamal Sabbah

pour le poste d'administrateur élu par et parmi les titulaires de permis de propriétaire de limousine :

Monsieur Claude Boulet - élu par acclamation

pour le poste d'administrateur élu par et parmi les intermédiaires en services de taxi :

Monsieur Nader Jelidi - Hypra Taxi Inc.

Monsieur Georges Maalouf - 9033-7205 Québec Inc.

Rappelons que les documents de vote seront envoyés aux électeurs de l'industrie au plus tard le 19 mai prochain. Les bulletins de vote devront être reçus au plus tard le 8 juin, date de la clôture du scrutin. Le dépouillement des votes se fera le 9 juin. Les représentants élus entreront en fonction, pour un mandat de deux ans, le 19 juin 2017, soit le deuxième lundi suivant la date de clôture du scrutin.

Pour plus de renseignements, les membres de l'industrie peuvent consulter le site web du BTM www.ville.montreal.qc.ca/taxi ou composer le 514 872-TAXI (8294).

SOURCE Ville de Montréal - Direction du Greffe

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 08:07 et diffusé par :