PrivateBancorp et la Banque CIBC réaffirment leur intention de tenir une assemblée des actionnaires de PrivateBancorp le 12 mai 2017







Le conseil d'administration de PrivateBancorp recommande unanimement aux actionnaires de voter POUR la transaction.

Les actionnaires de PrivateBancorp recevront 27,20 $ comptant et 0,4176 action de la Banque CIBC en plus du prochain dividende trimestriel de la Banque CIBC.

CIBC réitère qu'il s'agit de la meilleure offre définitive.

TORONTO et CHICAGO, le 8 mai 2017 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) et PrivateBancorp, Inc. (NASDAQ : PVTB) ont réaffirmé aujourd'hui que PrivateBancorp tiendra une assemblée extraordinaire le vendredi 12 mai 2017, tel qu'il avait été annoncé, pour permettre à ses actionnaires de voter sur la proposition d'adoption de l'entente modifiée de fusion avec la Banque CIBC. Les actionnaires de PrivateBancorp inscrits avant la fermeture le 31 mars 2017 pourront se prévaloir de leur droit de vote à l'assemblée extraordinaire.

« Nous demeurons résolument engagés dans la transaction avec la Banque CIBC, et le conseil d'administration continue de recommander unanimement aux actionnaires de voter en faveur du regroupement stratégique qui ne laisse personne indifférent », a affirmé James Guyette, président du conseil d'administration de PrivateBancorp. « Fait important, la fusion avec la Banque CIBC accélère certains éléments clés de notre stratégie d'entreprise, en promouvant la continuité et la croissance. La transaction garantit la valeur avec une contrepartie en argent et un potentiel de hausse engendré par la participation dans l'organisation absorbante dotée de capacités stratégiques améliorées. À cette étape-ci, nous croyons qu'il est dans l'intérêt de PrivateBancorp et de la Banque CIBC de rassurer toutes les parties intéressées en allant de l'avant avec l'assemblée prévue. Nous espérons recevoir l'approbation de nos actionnaires le 12 mai », a-t-il ajouté.

« Nous avons avancé notre meilleure offre qui est par ailleurs définitive, et il incombe maintenant aux actionnaires de PrivateBancorp de prendre une décision », a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « Nous offrons aux actionnaires de PrivateBancorp une prime considérable, y compris la valeur garantie par une contrepartie en argent et la possibilité de participer au potentiel de hausse de l'organisation issue de la fusion. Nous espérons que les actionnaires de PrivateBancorp deviendront des actionnaires de la Banque CIBC », a-t-il renchéri.

Comme il avait été annoncé, l'entente modifiée de la fusion prévoit que les actionnaires de PrivateBancorp recevront 27,20 $ US comptant et 0,4176 action ordinaire de la Banque CIBC pour chaque action ordinaire de PrivateBancorp détenue jusqu'au parachèvement de la fusion proposée avec la Banque CIBC.

La Banque CIBC a fait savoir antérieurement que les conditions offertes constituaient sa meilleure offre aux actionnaires de PrivateBancorp et que celle-ci était définitive. Dès la signature de l'entente modifiée en date du 4 mai, le conseil d'administration de PrivateBancorp a réaffirmé unanimement qu'il recommandait aux actionnaires de PrivateBancorp d'approuver la transaction. Les parties souhaitent que la transaction soit parachevée en juin 2017, sous réserve de certaines conditions d'usage.

Outre la contrepartie afférente à la fusion, la Banque CIBC a déjà fait connaître son intention de changer au besoin la date de référence du 28 juin 2017 prévue pour son prochain dividende trimestriel afin de permettre aux actionnaires de PrivateBancorp de participer au prochain dividende trimestriel payable pour les actions ordinaires de la Banque CIBC, si jamais la fusion imminente n'était pas consommée d'ici le 28 juin 2017. Le dividende de la Banque CIBC pour le trimestre qui s'est terminé le 30 avril 2017 s'élevait à 1,27 $ CA par action (ou à 0,93 $ US, selon un taux de change fixé à 0,7292), ce qui correspond à 0,39 $ US par action ordinaire de PrivateBancorp (avant les retenues fiscales applicables). Les dividendes sont assujettis à l'approbation du conseil d'administration de la Banque CIBC. Le dividende en dollars américains dépendra du taux de change applicable du dollar canadien par rapport au dollar américain à la date du paiement et sera assujetti aux retenues fiscales applicables.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises. Par l'intermédiaire de ses trois principales unités d'exploitation, Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre une gamme complète de produits et de services au moyen de son réseau étendu de services bancaires électroniques, de ses centres bancaires et de ses bureaux dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html ou sur Twitter @CIBC, Facebook (www.facebook.com/CIBC) et Instagram @CIBCNow.

À propos de PrivateBancorp, Inc.

PrivateBancorp, Inc., par l'intermédiaire de sa filiale The PrivateBank, offre des services financiers personnels et commerciaux personnalisés aux entreprises du marché intermédiaire, ainsi qu'aux propriétaires d'entreprise, cadres, entrepreneurs et familles de tous les marchés et les collectivités qu'elle dessert. En date du 31 mars 2017, la société comptait 36 bureaux répartis dans 13 états aux États-Unis et 20,4 milliards de dollars US d'actifs. Le site Web de la société est www.theprivatebank.com.

Renseignements supplémentaires importants et où les trouver

En lien avec l'opération proposée, la Banque CIBC (CIBC) a déposé une déclaration d'inscription auprès de la SEC (formulaire F-4), qui est accompagnée d'une circulaire de sollicitation de procurations de PrivateBancorp et d'un prospectus de la CIBC, ainsi que d'autres documents pertinents concernant l'opération proposée. L'opération proposée entre la CIBC et PrivateBancorp sera soumise à l'examen des actionnaires de PrivateBancorp. La présente communication ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat de titres, ni une sollicitation de votes ou d'approbation. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ AUX ACTIONNAIRES DE PRIVATEBANCORP DE LIRE LA DÉCLARATION D'INSCRIPTION, LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS ET LE PROSPECTUS CONCERNANT L'OPÉRATION ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUTE MODIFICATION ET TOUT SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, PUISQU'ILS CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS. Les actionnaires pourront obtenir sans frais un exemplaire de la circulaire de sollicitation de procurations et du prospectus définitifs, ainsi que des autres documents déposés contenant des renseignements au sujet de la CIBC et de PrivateBancorp, sur le site Web de la SEC (http://www.sec.gov). Des exemplaires de la circulaire de sollicitation de procurations et du prospectus ainsi que des documents déposés auprès de la SEC qui seront intégrés par renvoi dans la circulaire de sollicitation de procurations et le prospectus peuvent également être obtenus, sans frais, en adressant une demande à la CIBC, au Commerce Court, Toronto (Ontario) M5L 1A2, à l'attention du Service des relations avec les investisseurs, ou en composant le 416 304-8726, ou encore en s'adressant au Service des relations avec les investisseurs de PrivateBancorp, au 120 S. LaSalle St., Chicago, IL, 60603, 312 564-2000.

Participants à la sollicitation

La CIBC, PrivateBancorp, leurs administrateurs et dirigeants respectifs ainsi que d'autres personnes pourraient être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations en lien avec l'opération proposée. Les renseignements sur les administrateurs et les dirigeants de la CIBC se trouvent dans le rapport annuel de la société présenté au moyen du formulaire 40-F pour l'exercice terminé le 31 octobre 2016, qui a été déposé auprès de la SEC le 1er décembre 2016, et dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction et avis de convocation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 2017, qui a été présenté à la SEC au moyen du formulaire 6-K le 9 mars 2017. Les renseignements concernant les administrateurs et les dirigeants de PrivateBancorp ont été consignés dans la modification apportée au rapport annuel de PrivateBancorp sur le formulaire 10-K qui a été déposé auprès de la SEC le 1er mai 2016. D'autres renseignements sur les participants à la sollicitation de procurations ainsi qu'une description de leurs intérêts directs et indirects, par titres détenus ou autrement, sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations et le prospectus et dans les autres documents pertinents qui ont été déposés auprès de la SEC. Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus, sans frais, par l'un des moyens décrits dans le paragraphe précédent.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué pourraient être considérés comme des énoncés prospectifs en vertu de certaines lois sur les valeurs mobilières. Tous ces énoncés sont formulés conformément aux dispositions d'exonération des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et des États-Unis, y compris la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et constituent des énoncés prospectifs aux termes de ces lois. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant les activités, les secteurs d'activité, la situation financière, la gestion des risques, les priorités, les cibles, les objectifs permanents et les stratégies de PrivateBancorp et de la Banque CIBC, ainsi que le cadre réglementaire dans lequel elles exercent leurs activités et les perspectives pour l'année civile 2017 et les années subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « s'attendre à », « anticiper », « compter », « estimer », « prévoir », « cible », « objectif » et d'autres expressions de même nature, et de verbes au futur et au conditionnel. De par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses, y compris les hypothèses économiques formulées dans les rapports de PrivateBancorp et de la Banque CIBC déposés auprès de la SEC, et sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou particulière. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : le risque de crédit, le risque de marché, le risque d'illiquidité, le risque stratégique, le risque d'assurance, le risque opérationnel, les risques juridiques et de réputation, les risques de conformité réglementaire et le risque environnemental; l'efficacité et l'adéquation de nos processus et de nos modèles de gestion et d'évaluation du risque; des changements d'ordre législatif ou réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités, y compris la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act et ses règlements d'application actuels et à venir, la Norme commune de déclaration de l'Organisation de coopération et de développement économiques, et les réformes réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, la réforme des normes mondiales de liquidité et de fonds propres du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et les changements liés au système de paiements au Canada; les changements apportés aux lignes directrices relatives fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d'information ainsi qu'aux directives réglementaires relatives aux taux d'intérêt et aux liquidités, et leur interprétation; l'issue de poursuites judiciaires et réglementaires et des questions connexes; l'incidence de modifications apportées aux normes et aux règles comptables, et leur interprétation; les changements apportés au montant estimé des réserves et provisions; l'évolution des lois fiscales; les changements à nos cotes de crédit; la situation ou les changements politiques, y compris les changements liés aux questions économiques ou commerciales; l'incidence possible de conflits internationaux et de la guerre au terrorisme, des catastrophes naturelles, des urgences en matière de santé publique, des perturbations occasionnées aux infrastructures des services publics et de toute autre catastrophe sur nos activités; la fiabilité de tiers à fournir les infrastructures nécessaires à nos activités; la perturbation potentielle de nos systèmes et de nos services de technologie de l'information; l'augmentation du risque lié à la cybersécurité qui peut inclure le vol d'actifs, l'accès non autorisé à des renseignements confidentiels ou des perturbations opérationnelles; le risque lié aux médias sociaux; les pertes subies par suite d'une fraude interne ou externe; la lutte contre le blanchiment d'argent; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information qui nous est fournie par les clients et contreparties concernés; le défaut de tiers de remplir leurs obligations envers nous, nos sociétés affiliées ou nos associés; l'intensification de la concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers, y compris par l'intermédiaire des services bancaires en ligne et mobiles; l'évolution des technologies; la tenue des marchés financiers mondiaux; les modifications à la politique monétaire et économique; les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt, y compris celles occasionnées par la volatilité des marchés et du cours du pétrole; la conjoncture économique mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d'autres pays où la Banque CIBC et nous menons nos activités, y compris l'augmentation du taux d'endettement des ménages et du risque de crédit mondial; notre capacité à élaborer et à lancer de nouveaux produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les revenus que nous en tirons; les changements des habitudes des clients en matière de consommation et d'épargne; notre capacité d'attirer et de retenir des employés et des cadres clés; notre capacité à mettre en oeuvre nos stratégies, à conclure des acquisitions, à intégrer les entreprises acquises et à mener à bien des coentreprises; et notre capacité à anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois que les lecteurs ne s'y fient indûment. D'autres renseignements au sujet de ces facteurs sont présentés dans les rapports déposés auprès de la SEC par PrivateBancorp et la Banque CIBC. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué représentent les opinions de la direction à la date où ils ont été formulés, ils sont présentés dans le but d'aider nos actionnaires et analystes financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs et nos priorités et à anticiper nos résultats financiers pour les périodes terminées aux dates mentionnées, et ils pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué ou dans d'autres communications, sauf si la loi l'exige.

