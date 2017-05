Mime et Moi lance une nouvelle campagne Kickstarter basée sur des talons interchangeables







La startup munichoise Mime et Moi a développé une technologie brevetée de levier et de semelle qui permet à un talon interchangeable sur la chaussure d'une femme de prendre différentes formes, tailles, hauteurs et couleurs. Sa campagne Kickstarter fructueuse de l'année dernière constituait la première phase et la société a commencé à livrer dans toute l'Europe. Cette nouvelle campagne va permettre à Mime et Moi de commencer à livrer à l'échelle internationale, proposant plus de modèles de chaussures et d'options de talons que jamais auparavant. Le succès de cette campagne et la concrétisation de nos « Stretch Goals » assureront que de nouveaux styles de chaussures et davantage d'options de talons continuent à être proposés.

Prêt-à-changer : le compagnon parfait tout au long de la journée

Une chaussure, sept talons - grâce à la fonction innovante d'ajustement de la hauteur. Les talons, qui varient en termes de hauteur, de forme et de couleur, peuvent être permutés et tiennent facilement dans n'importe quel sac à main.

Des talons interchangeables pour tous les styles de vie

Les talons à clic de Mime et Moi sont les maîtres de la transformation. La société propose trois hauteurs de talons parmi lesquelles choisir, allant de 3 à 10 cm. Grâce à son système de clic récemment breveté, toutes les combinaisons de talons et chaussures imaginables sont possibles.

La rencontre de l'artisanat et de la haute technologie

Belles, agréables à porter et fonctionnelles, ces chaussures sont produites en Espagne par un fabricant soigneusement sélectionné. Cet expert travaille avec un niveau extrême de précision et de souci du détail, en suivant les règles de la cordonnerie traditionnelle, fusionnées avec notre technologie moderne.

