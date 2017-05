/R E P R I S E -- Consultation publique sur un projet immobilier au 2175, rue Saint-Patrick/







MONTRÉAL, le 24 avril 2017 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal annonce aujourd'hui la consultation sur un projet immobilier situé au 2175, rue Saint-Patrick dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

La consultation, menée en vertu de l'art. 89 de la Charte de la Ville de Montréal, porte sur le projet de démolition de deux édifices situés au 2155 et 2175 rue Saint-Patrick et la construction d'un nouveau bâtiment à des fins résidentielles, commerciales et communautaires. Le nouveau bâtiment de six étages comporterait trois volumes s'articulant autour d'une cour intérieure commune accessible par les rues Island et Saint-Patrick. Le projet prévoit la construction de plus ou moins 270 logements, de 3000 mètres carrés d'espaces consacrés à des fonctions commerciales et communautaires ainsi que d'un stationnement en sous-sol de 225 places. Il est prévu qu'environ 25?% de la superficie résidentielle totale du projet soit consacrée à du logement social et communautaire et 5?% à du logement abordable privé.

Les citoyens et les organismes intéressés sont invités à prendre part à une séance d'information le mardi 9 mai à 19 h, à l'Église Saint-Charles, située au 2111, rue Centre, à proximité de la station de métro Charlevoix. Lors de cette soirée, le promoteur et la Ville feront tour à tour une présentation du projet et des modifications règlementaires qui en permettraient la réalisation. Ces présentations seront suivies d'une période de questions du public. Afin de faciliter la participation des familles, une halte-garderie gratuite sera offerte aux participants.

Dans un deuxième temps, à compter du mardi 6 juin, à 19 h au même endroit, les citoyens pourront exprimer leur opinion et faire des recommandations sur ce projet. Pour ce faire, tous devront signifier à l'OCPM leur intention de présenter une opinion orale ou écrite en communiquant avant le 1er juin avec M. Gilles Vézina au 514-872-8510.

Toute l'information disponible sur ce projet peut se trouver aux bureaux de l'Office situé au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414. Cette documentation est aussi disponible sur le site Internet de l'Office au http://www.ocpm.qc.ca/saint-patrick.

