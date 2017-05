Avis aux médias - Dévoilement du quatrième des 10 timbres Canada 150







Le timbre sera dévoilé à Toronto dans les locaux de l'organisme The 519

TORONTO, le 8 mai 2017 /CNW/ - Postes Canada poursuit ses célébrations des 150 ans du Canada en dévoilant la quatrième vignette d'un jeu de 10 timbres commémoratifs, cette fois-ci en partenariat avec l'organisme The 519 à Toronto (détails ci-dessous).

Chacun des 10 timbres qui seront dévoilés un à un au cours des prochaines semaines souligne une réalisation canadienne ou un moment marquant des 50 dernières années depuis le centenaire du pays en 1967. Ces événements seront pour Postes Canada une occasion en or de montrer qu'elle est en quelque sorte le conteur du pays, un rôle soutenu par son programme national de timbres-poste.

Ces moments emblématiques ont été choisis par le Comité consultatif sur les timbres-poste indépendant de Postes Canada, qui est composé de 12 membres du public, dont des historiens, des archivistes, des concepteurs, des philatélistes et d'autres experts qui sont tous des sommités dans leur domaine.

L'événement :

Les célébrations se poursuivent le mardi 9 mai à Toronto, où nous commémorerons l'un des moments les plus marquants de l'histoire récente du pays, en partenariat avec l'organisme The 519.

QUOI : Dévoilement du quatrième timbre d'un jeu de 10 émis à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération et soulignant les moments les plus marquants des 50 dernières années du Canada



QUAND : Le mardi 9 mai, à 17 h



OÙ : The 519

519, Church Street

Toronto (Ontario)

M4Y 2C9

Postes Canada a déjà dévoilé trois timbres, consacrés à Expo 67, au rapatriement de la Constitution et à la création de la Charte canadienne des droits et libertés, et au Canadarm, dans le cadre de son programme Canada 150 soulignant 10 moments marquants de l'histoire récente du pays. D'autres précisions se trouvent sur postescanada.ca/150canada.

