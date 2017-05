Une étude révèle que les Canadiens sont très ouverts à pardonner dans le cas d'accidents







belairdirect sonde les Canadiens sur leur perception du pardon.

TORONTO, le 8 mai 2017 /CNW/ - Selon les résultats d'un récent sondage mené par Léger Recherche pour le compte de belairdirect, les Canadiens sont extrêmement indulgents face aux incidents malencontreux et imprévus.

Sondant la perception du pardon chez les Canadiens, l'étude a déterminé que 96 pour cent des gens croient que tout le monde commet des erreurs. Et ils s'attendent également à ce qu'on leur pardonne en retour. En effet, 87 pour cent des répondants ont signalé qu'ils seraient reconnaissants d'être pardonnés face à leurs erreurs passées.

Interrogés sur leur indulgence à l'égard de leurs familles et leurs amis, les Canadiens sont tout à fait disposés à donner une chance à leurs proches. Trois principaux types d'incidents méritent leur pardon : un membre de la famille qui brise un objet dans leur demeure, un ami qui annule des projets et la perte de quelque chose qu'on a prêté à un ami, et ce, même si ces incidents peuvent entraîner une perte d'argent.

« Depuis le lancement de notre produit La police qui pardonne habitation, nous souhaitions examiner la perception des Canadiens face au pardon. Les résultats nous ont appris que le pardon est tout particulièrement important lorsqu'il s'agit d'accidents impliquant des proches et des amis », a déclaré Richard Taschereau, Premier vice-président associé, Marketing, Communications et Développement des affaires, de belairdirect. « De façon similaire, nous considérons nos clients comme des membres de notre famille et nous voulons nous assurer qu'ils soient traités avec la même considération, suite à un incident à domicile ou sur la route. »

belairdirect a sondé l'opinion de Canadiens impliqués dans un incident sur la route ou à la maison et a constaté qu'ils sont plus indulgents que ceux qui ont eu la chance d'éviter de tels incidents. Par exemple, interrogés à propos d'un proche qui briserait quelque chose chez eux et leur causerait ainsi une perte financière, 70 pour cent de ceux qui ont été impliqués dans un incident sont plus disposés à pardonner, en comparaison à 60 pour cent seulement pour ceux qui n'ont pas connu de telles mésaventures.

« Nous comprenons qu'il peut être bouleversant d'être impliqué dans un accident de voiture ou un incident à la maison », a ajouté M. Taschereau. « Nous travaillons inlassablement afin de trouver des solutions qui répondent le mieux possible aux besoins de nos clients, conformément à leurs valeurs - en l'occurrence, le pardon. »



Autres principales conclusions

La majorité des répondants, soit 93 %, croit que le pardon est essentiel dans une relation amoureuse.

92 % sont plus susceptibles de pardonner s'ils croient faire affaire à une personne honnête.

90 % croient qu'il est plus facile de pardonner lorsque la faute n'est pas intentionnelle.

La plupart des Canadiens, 81 %, pensent qu'il ne sert à rien de garder une rancune.

Plus de 70 % croient que le pardon contribue à restaurer leur confiance.

En ce qui concerne les groupes les plus indulgents, les résultats ont montré que la génération du baby-boom, les Ontariens et les Québécois étaient plus susceptibles d'être d'accord avec les énoncés favorisant le pardon.

L'enquête a aussi révélé que le pardon s'accompagne souvent de sincérité; seulement 15 % pardonnent pour obtenir quelque chose en retour.

À propos du sondage

Léger Recherche a mené un sondage en ligne, du 10 au 12 avril, auprès d'un échantillon représentatif de 1 542 Canadiens francophones ou anglophones, âgés de 18 ans ou plus. À l'aide de données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge, de la région, de la langue maternelle, des études et de la présence d'enfants mineurs à la maison, afin de garantir un échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l'étude.

À propos de belairdirect

belairdirect est une compagnie d'assurance, née au Québec en 1955, qui compte aujourd'hui plus de 1 600 employés. belairdirect propose des produits d'assurance automobile et habitation aux consommateurs et offre une solution facile et intégrée qui permet de communiquer directement avec un agent par téléphone, par Internet ou en personne grâce à son réseau de succursales. belairdirect a d'ailleurs été le premier assureur en assurance de dommages en Amérique du Nord à vendre ses produits par l'entremise d'Internet (www.belairdirect.com), démontrant ses qualités innovatrices. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance IARD au Canada (TSX : IFC - www.intactfc.com). Pour en savoir plus, veuillez visiter belairdirect.com ou suivre belairdirect sur Facebook, Instagram et Twitter.

SOURCE belairdirect

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :