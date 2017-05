Groupe d'Alimentation MTY inc. conclut une entente pour acquérir les actifs de The Works







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - MTY Food Group Inc. («MTY» ou la «Société») (TSX: MTY) a annoncé aujourd'hui que l'une de ses filiales en propriété exclusive a signé un accord pour acquérir les actifs de The Works Gourmet Burger Bistro (www.worksburger.com) («The Works») pour une contrepartie estimée de 8,0 millions de dollars.

Le réseau de Works compte actuellement 27 restaurants en exploitation, dont 4 sont opérés par The Works. Tous les restaurants The Works sont situés en Ontario. Au cours des douze derniers mois, le réseau a généré de ventes d'environ 35 millions de dollars.

Stanley Ma, président du conseil d'administration et chef de la direction de MTY, a déclaré: "MTY est fière d'ajouter une autre marque jeune et dynamique à son portefeuille. The Works a un grand potentiel de croissance pour l'avenir et renforcera la présence de MTY sur le marché des hamburger gastronomiques ".

La transaction devrait clôturer dans les 45 jours de cette annonce et reste sujette à de multiples conditions, y compris les approbations réglementaires standard et autres conditions usuelles pour une transaction de cette nature. Rien ne garantit que la transaction sera complétée, ou qu'elle le sera telle que décrite ci-dessus, ou que la date de clôture anticipée se matérialise.

M. Bruce Miller, président actuel de The Works, continuera à diriger la marque à la suite de la transaction. MTY s'attend à maintenir le siège de The Works à Oakville, en Ontario.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans ce communiqué constituent des « énoncés prospectifs » qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes futures et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société diffèrent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « croire », « planifier », une conjugaison au futur ou au conditionnel, d'autres désinences de ces mots et expressions ou une formulation qui indique que certains actes, événements ou résultats peuvent ou pourraient, selon le cas, se produire ou être atteints. En particulier, ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard de l'estimation du chiffre d'affaires du réseau de l'entité fusionnée, de la croissance potentielle des activités américaines et internationales de la Société, de l'incidence éventuelle de l'acquisition de THE WORKS sur la Société et ses actionnaires et de l'emplacement du siège social de MTY. Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses qui visent des événements futurs et la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué. Ces hypothèses comprennent, sans s'y limiter: les taux de change utilisés pour déterminer les résultats prospectifs en dollars canadiens; l'acceptation de l'acquisition de THE WORKS par le marché; le fait que les résultats futurs des affaires et activités de THE WORKS correspondent à ses résultats historiques ou les surpassent; le succès de l'intégration des activités de THE WORKS aux affaires et activités de la Société; et l'acceptation par le marché des futures acquisitions potentielles par la Société. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que le niveau d'activité, la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société s'écartent de façon importante de ceux exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs. De tels risques et d'autres facteurs peuvent inclure, sans s'y restreindre : les taux de change, la conjoncture et les incertitudes économiques, concurrentielles, politiques et sociales générales de même que celles affectant le marché des capitaux, l'intensité des activités concurrentielles et leur incidence sur la capacité d'attirer la clientèle; notre capacité d'obtenir des emplacements avantageux et de renouveler les baux actuels à des taux acceptables; l'arrivée de concepts étrangers; la capacité d'attirer de nouveaux franchisés; les changements en matière de goûts de la clientèle, de tendances démographiques et quant à l'attrait de nos concepts; les changements à l'égard des profils d'achalandage ainsi que des coûts et taux d'occupation des centres commerciaux et tours de bureaux; les niveaux de confiance et de dépenses du consommateur; la demande et les prix de nos produits; notre capacité de mettre en oeuvre nos stratégies et plans de manière à générer les profits attendus; les situations affectant la capacité de tiers fournisseurs de nous procurer des produits et services essentiels; la disponibilité et le coût de la main-d'oeuvre ou la perte de personnes clés; la volatilité des marchés de valeurs; les contraintes opérationnelles ainsi que l'occurrence d'épidémies, de pandémies et d'autres risques pour la santé; le retard à recevoir les approbations réglementaires ou du conseil d'administration ou le défaut de telles approbations; les changements législatifs ayant une incidence sur la Société; ainsi que la disponibilité de financement externe à des conditions acceptables et en temps opportun. Le chiffre d'affaires du réseau estimé pourrait varier en fonction des fluctuations des taux de change.

Une description d'autres hypothèses utilisées dans la formulation des énoncés prospectifs ainsi qu'une description de facteurs de risques additionnels susceptibles d'entraîner des écarts importants entre les résultats prospectifs et réels figurent dans les documents d'information continue de MTY disponibles sur le site Web de SEDAR : www.sedar.com. Le lecteur est avisé de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs puisque rien ne garantit que les projets, intentions ou attentes qu'ils décrivent se réaliseront. Cet avertissement vise expressément les énoncés prospectifs que contient ce communiqué. La Société n'a aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs si ce n'est en vertu de la loi. Les renseignements financiers qui figurent dans ce communiqué ont été approuvés par la direction de la Société le 8 mai 2017 ; ils ne visent qu'à donner un aperçu du potentiel de l'entité résultante et ils pourraient être inadéquats à d'autres fins. Des renseignements additionnels sont disponibles dans les rapports de gestion de la Société disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com.

Au nom du conseil d'administration de Groupe d'Alimentation MTY inc.

_____________________________________

Stanley Ma, président du conseil

Président et chef de la direction

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

