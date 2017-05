SNC-Lavalin obtient des contrats d'entretien d'installations nucléaires en Corée du Sud et en Chine







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer qu'elle s'est vu octroyer un contrat d'inspection de canaux de combustible de la Korea Hydro and Nuclear Power Company Ltd. (KHNP) ainsi qu'un contrat de reconfiguration de canaux de combustible de la Third Qinshan Nuclear Power Company Ltd. (TQNPC) de la Chine.

SNC-Lavalin effectuera cette année l'inspection des canaux de combustible des réacteurs 1 et 3 de la centrale Wolsong de KHNP ainsi que la reconfiguration des canaux de combustible des réacteurs 1 et 2 de la centrale Qinshan de TQNPC cette année et l'année prochaine. En tant que fabricant d'origine de la technologie nucléaire CANDU®, SNC-Lavalin est tout indiquée pour réaliser ces deux mandats clés.

À l'aide d'un système d'outillage exclusif conçu par des experts internes expressément pour cette utilisation, SNC-Lavalin enverra des équipes aux chantiers des clients afin de réaliser des inspections des canaux de combustible ainsi que tout entretien nécessaire pour reconfigurer et rediriger l'allongement des canaux.

« L'obtention de ces deux contrats témoigne de la solide présence de SNC-Lavalin sur le marché de l'énergie nucléaire de l'Asie de l'Est, a affirmé Preston Swafford, chef des opérations nucléaires et vice-président directeur, Énergie nucléaire. Nous sommes ravis de la confiance que nos clients continuent de nous accorder dans ce marché toujours plus concurrentiel. »

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est l'un des plus grands groupes d'ingénierie et de construction au monde, et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir des bureaux situés dans plus de 50 pays, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, de réalisation et de mise en service, en plus d'une vaste gamme de services d'investissements de maintien aux clients dans nos quatre secteurs soit Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. SNC-Lavalin s'occupe aussi du financement et des services d'exploitation et d'entretien pour assurer une prise en charge complète des projets. www.snclavalin.com

SNC-Lavalin est le dépositaire exclusif de la technologie de réacteurs à eau lourde CANDU®. Les réacteurs CANDU ont été conçus comme des réacteurs multi-combustibles capables d'utiliser de l'uranium naturel, de l'uranium récupéré, des oxydes mixtes et des carburants de thorium. Les réacteurs CANDU sont une composante importante des programmes d'énergie de l'air pur à faible teneur en carbone sur quatre continents et représentent plus de 50% des maisons des 14 millions de résidents de la province de l'Ontario.

