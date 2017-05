Programme décennal de dragage d'entretien et réfection des quais - Installations portuaires Port-Alfred, Saguenay - Rappel







QUÉBEC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite les représentants des médias à la séance d'information sur le Programme décennal de dragage d'entretien et réfection des quais - Installations portuaires Port-Alfred, Saguenay par Rio Tinto Alcan inc. Une représentante du BAPE animera la séance à laquelle participera le promoteur. Les personnes présentes à cette séance pourront s'informer sur le projet, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, le processus de consultation publique ainsi que sur le rôle du BAPE.





ÉVÉNEMENT : Séance d'information du BAPE sur le



Programme décennal de dragage d'entretien et



réfection des quais - Installations portuaires



Port?Alfred, Saguenay





DATE : Le lundi 8 mai 2017





HEURE : 19 h 30





ENDROIT : Auberge des 21, salle 602



21, rue Mars



Arrondissement La Baie, Saguenay



Les personnes désireuses d'obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec M. Luc Nolet, au 418 643?7447 poste 535 ou, sans frais, au 1 800 463?4732, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : dragage-port-alfred@bape.gouv.qc.ca.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

