Les SMCC appuient la ministre Hadju dans sa contestation des amendements du Sénat au projet de loi C-4







OTTAWA, le 8 mai 2017 /CNW/ - Les Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) appuient la motion déposée par l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, visant à rejeter les amendements apportés par le Sénat au projet de loi C-4. Le projet de loi C-4 a été l'une des premières mesures législatives mises en place par le gouvernement Trudeau, abrogeant les dispositions législatives des projets de loi C-377 et C-525 du gouvernement précédent. Bob Blakely, chef des opérations canadiennes des SMCC, a fait remarquer que « ces modifications regrettables viennent contredire l'esprit du projet de loi C-4 dans sa forme originale, qui devait rétablir l'équilibre dans les relations de travail. »

Le gouvernement Trudeau a compris que le projet de loi C-377 était une mesure législative punitive purement idéologique qui n'était pas d'intérêt public. Abrogeant cette mesure, le projet de loi adopté par la Chambre des communes en octobre dernier avait d'abord été bien accueilli par les SMCC.

Robert Kucheran, vice-président général de l'Union internationale des peintres et métiers connexes (UIPMC), a mentionné ce qui suit : « Même si nous comprenons la nature du processus et reconnaissons l'indépendance du Sénat, nous espérons que les deux chambres parviendront à élaborer ensemble une mesure législative qui agira dans l'intérêt de nos membres, de la classe moyenne et des familles de travailleurs. »

L'adoption du projet de loi C-4 dans sa forme originale permettrait aux SMCC de continuer à représenter les intérêts des travailleurs de métier qualifiés partout au Canada et de favoriser la croissance économique au pays.

SMCC

Les Syndicats des métiers de la construction du Canada coordonnent les activités de 15 syndicats des secteurs du bâtiment et de la construction, qui représentent plus de 500 000 travailleurs spécialisés au Canada.

SOURCE Département des métiers de la construction, FAT-COI

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 07:30 et diffusé par :