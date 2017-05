Dévoilement des lauréats 2017 des Grand prix du journalisme indépendant







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) est heureuse de dévoiler les noms des gagnants des Grands prix du journalisme indépendant (GPJI). L'AJIQ en a fait l'annonce lors de la huitième mouture des GPJI. L'événement s'est déroulé hier soir, 4 mai, au Medley Simple Malt, à Montréal.

Félicitations aux lauréats, ainsi qu'à tous les finalistes!



ARTICLE COURT, À L'ÉCRIT

Pierre Tremblay, « Grande-Synthe, le camp français où les migrants s'embouent», Ricochet.

JOURNALISME CULTUREL, À L'ÉCRIT

Dominic Tardif pour « S'il suffisait d'aimer Céline», Le Devoir.

OPINION OU ANALYSE, A L'ÉCRIT

Ralph Elawani pour «Les identités victimaires», Nouveau Projet.

SCIENCE ET TECHNIQUES, À L'ÉCRIT

Nathalie Kinnard pour «Aow-koyii-kao-kao-kao-kao!», Québec Sciences.

ART DE VIVRE, À L'ÉCRIT

Catherine Girouard et Fabrice Gaëtan (photos) pour « À la poursuite du poisson voyageur», Caribou.

RELÈVE

Marion Bérubé

PRIX ANTIDOTE POUR LE MEILLEUR USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Nathalie Kinnard pour «Aow-koyii-kao-kao-kao-kao!», Québec Sciences.

REPORTAGE LONG, À L'ÉCRIT

Nancy Caouette pour « Les truands du guacamole », L'actualité.

MEILLEUR RÉDAC CHEF : LE CLIENT DE L'ANNÉE

Marie Lachance, rédactrice en chef de la Gazette des femmes.

RECONNAISSANCE AJIQ

Mariève Paradis co-fondatrice de Planète F et ancienne présidente de l'AJIQ.

À propos de l'AJIQ : L'Association des journalistes indépendants du Québec défend les droits et intérêts des journalistes indépendants depuis 1988. Ses principaux chevaux de bataille : rémunération équitable des pigistes par les pourvoyeurs d'ouvrage, reconnaissance de l'importance de la liberté de la presse indépendante, mais aussi soutien aux membres par le biais de formations, d'activités de réseautage et d'offres de stages et concours.

