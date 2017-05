L'ICCA nomme La Haye sur sa liste des 50 meilleures villes européennes, et reçoit les éloges de The Hague Convention Bureau







LA HAYE, Pays-Bas, May 8, 2017 /PRNewswire/ --

La Haye est devenue l'une des 50 meilleures destinations pour les congrès internationaux parmi les villes européennes, selon le classement de l'Association internationale des congrès et conventions (ICCA) publié aujourd'hui. Elle est aussi classée dans les 100 villes les plus attractives pour les congrès à l'échelle mondiale.

« Le secteur des congrès est extrêmement important pour La Haye et nous sommes très heureux du nouveau classement », a souligné Karsten Klein, l'adjoint au maire pour les Affaires économiques. « Cela prouve que les associations apprécient particulièrement le climat d'affaires international de La Haye, l'infrastructure des connaissances établies, les hôtels de grande qualité et notre Centre de convention du Forum mondial renouvelé. »

Après s'être assuré des très bons classements dans les deux listes, La Haye a aussi rapporté qu'en 2016, un nombre total de 13 139 délégués ont visité la ville, ce qui représente le nombre le plus élevé des participants à des congrès que la ville a accueilli à ce jour. La hausse de plus de 2 000 délégués, comparée aux chiffres de 2015, démontre l'infrastructure pour les évènements extraordinaire et en constante progression de la ville.

« En 2016 nous avons lancé notre nouvelle marque, nous avons perfectionné notre positionnement et, qui plus est, nous nous sommes efforcés de fluidifier le réseau de partenaires de la ville qui est au service du secteur évènementiel », a déclaré Mme Nienke van der Malen - van der Horst, la directrice de The Hague Convention Bureau (THCB).

« Cette approche a donné des résultats très positifs, et nous allons continuer à faire des améliorations stratégiques pour garantir que La Haye devienne une destination de plus en plus attirante pour les congrès internationaux. »

En 2017 et 2018, La Haye accueillera des congrès de haut niveau et à grande répercussion tels que le Congrès international sur la maltraitance et la négligence envers les enfants, la Semaine de la cybersécurité, et le très attendu sommet One Young World.

À l'échelle planétaire, La Haye est classée au 85e rang avec Francfort, devançant des villes de congrès comme Moscou, Bordeaux et Liverpool.

Chaque année, les classements de l'ICCA sont publiés comme une importante étude de référence dans le secteur des évènements associatifs dans le monde entier. Plus de 200 villes européennes et près de 400 villes internationales sont évaluées à l'aune du nombre de réunions et d'évènements organisés chaque année dans une destination.

