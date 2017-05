Prometic présentera de nouveaux résultats sur la façon dont le plasminogène diminue le syndrome respiratoire aigu à la conférence internationale 2017 de la Société thoracique américaine







Le plasminogène diminue le syndrome respiratoire aigu (« SRA ») dans un modèle de pancréatite aiguë

Le SRA et sa forme la plus sévère, le syndrome de détresse respiratoire aiguë (« SDRA ») représentent de vastes besoins médicaux non comblés

Le SRA et SDRA affectent approximativement 190 000 patients par année aux États-Unis avec un taux de mortalité de près de 40 %

LAVAL, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle présenterait de nouveaux résultats à la conférence internationale 2017 de la Société thoracique américaine (« STA ») à Washington, D.C. démontrant les avantages de l'administration du plasminogène sur la diminution des lésions pulmonaires dans un modèle animal de référence de SRA / SDRA associé à une pancréatite aiguë.

Le syndrome respiratoire aigu (SRA) et le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) sont des conditions médicales potentiellement mortelles provoquant la détresse respiratoire chez les patients gravement malades. Le SRA est le terme utilisé pour décrire la réponse pulmonaire à une vaste gamme de lésions prenant place soit directement dans les poumons ou en raison de lésions ou d'inflammation touchant d'autres régions corporelles telles que la pancréatite aiguë, les brûlures sévères, les traumas et la septicémie. Le SDRA représente la forme la plus sévère de cette condition. Ensemble, le SRA et SDRA affectent approximativement 190 000 patients chaque année aux États-Unis et sont associés à un haut taux de mortalité variant de 30 % à 60 %; représentant donc tous les deux d'importants besoins médicaux non comblés.

« Le SRA et le SDRA ne sont que deux exemples de conditions de soins critiques aiguës que nous entendons poursuivre avec notre plasminogène suite à son approbation réglementaire pour la déficience congénitale », a mentionné le Dr John Moran, Chef de la direction médicale de Prometic. « Les résultats remarquables constatés pour le plasminogène dans ce modèle de référence pour le SRA / SDRA suggèrent fortement son potentiel pour répondre à ces importants besoins médicaux non comblés ».

Selon M. Pierre Laurin, Président et chef de la direction de Prometic : « Nous avons un programme des plus intéressants cette année pour la conférence STA. Non seulement ces excellents résultats avec le plasminogène, mais aussi la présentation de nouveaux résultats pour le PBI-4050 dans la fibrose pulmonaire idiopathique, ainsi que le PBI-4425 pour la sclérodermie et pour l'emphysème ».

Présentation orale à la conférence :

PBI-4050 Is Safe and Well Tolerated and Shows Evidence of Benefit in Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Session: B14 - CLINICAL TRIALS ACROSS PULMONARY DISEASE

Date: lundi le 22 mai 2017

Heure: 9h15 à 11h15 AM

Présentations d'affiches à la conférence

Plasminogen Reduces Acute Lung Injury in an Acute Pancreatitis Model

(ID 10663)

D109-Understanding The Mechanisms Of Acute Lung Injury

Poster Discussion Session

Mercredi le 24 mai; 13h30 à 15h30

PBI-4425, a Novel First-in-Class Anti-Inflammatory/Anti-Fibrotic Compound, Reduces Pulmonary Emphysema and Cutaneous Hyperplasia in Tight-Skin (Fbn-1) Mouse (ID 11120)

C79-Advancing Understanding of Obstructive Lung Disease: Medications And Mechanisms Of Delivery

Thematic Poster Session

Mardi le 23 mai; 9h15 à 16h15

PBI-4425, a Novel First-in-Class Anti-Inflammatory/Anti-Fibrotic Compound, Inhibits Collagen I and CTGF Production in Human Fibroblasts, and Reduces Lung Fibrosis in the Bleomycin-Induced Lung Fibrosis Model (ID 10405)

C75-Fibrosis: Current And Future Approaches

Thematic Poster Session

Mardi le 23 mai; 9h15 à 16h15

PBI-4050 Reduces Expression of Fibrosis Biomarkers in the BioMAP SAEMyoF Primary Human Small Airway Epithelial Cells and Lung Myofibroblasts System (ID 11051)

D29-Unraveling The Extracellular Matrix

Poster Discussion Session

Mercredi le 24 mai; 9h15 à 16h15

Oral Treatment with PBI-4050 Reduces Acute Lung Injury in an Acute Pancreatitis Model (ID 10280)

D109-Understanding The Mechanisms Of Acute Lung Injury

Poster Discussion Session

Mercredi le 24 mai; 13h30 à 15h30

À propos du syndrome respiratoire aigu et du syndrome de détresse respiratoire aiguë

Le syndrome respiratoire aigu (« SRA ») et le syndrome de détresse respiratoire aiguë (« SDRA ») représentent des complications potentiellement mortelles causant une insuffisance respiratoire chez des patients gravement malades. Le SRA est le terme utilisé pour décrire la réponse pulmonaire à une vaste gamme de lésions affectant soit directement les poumons ou en tant que conséquence d'une lésion ou inflammation touchant d'autres régions corporelles. Le SDRA représente la forme la plus sévère parmi cette condition. Les syndromes sont associés à un haut taux de mortalité variant entre 30 et 60 %.

À propos du plasminogène

Le plasminogène est une protéine qui est synthétisée par le foie et qui circule dans le sang. La plasmine provient de l'activation du plasminogène, elle est une composante enzymatique du système fibrinolytique et la principale enzyme impliquée dans la dissolution de caillots et la désobstruction de fibrine extravasée. Le plasminogène est donc fortement impliqué dans la guérison de blessure, migration cellulaire, remodelage des tissus, angiogenèse et embryogenèse.

À propos du PBI-4050 et du PBI-4425

Le PBI-4050 et le PBI-4425 sont des médicaments candidats oralement actif ciblant la fibrose. Le PBI-4050 débute les étapes cliniques de phase 2/3 après avoir démontré un excellent profil d'innocuité et une efficacité dans trois études cliniques ouvertes de phase 2. Le PBI-4425 doit débuter les essais cliniques au cours du premier trimestre de 2018. La fibrose est un processus complexe par lequel l'inflammation continuelle cause une perte de fonctionnalité chez certains organes vitaux alors que les tissus normaux sont remplacés par des tissus cicatriciels fibreux. Les données concernant la preuve de concept générée jusqu'à présent confirment l'activité anti-fibrotique de nos principaux médicaments candidats dans plusieurs des principaux organes incluant les reins, le coeur, les poumons et le foie. Le PBI-4050 fait présentement l'objet d'études cliniques chez des patients atteints du syndrome métabolique et diabète de type 2, de fibrose kystique et du diabète qui en découle et du syndrome d'Alström. Les études cliniques de phase 2/3 devant débuter cette année ciblent les patients souffrant de fibrose pulmonaire idiopathique et de maladies rénales chroniques. 26 millions de patients aux États-Unis seulement souffrent de maladies rénales chroniques. Les patients ayant de graves maladies rénales (stades 3 et 4) souffrent d'une perte graduelle et accélérée de leurs fonctions rénales (maladies rénales terminales) menant au besoin d'hémodialyse ou d'une transplantation rénale. Les complications cardio-vasculaires pour les patients ayant des maladies rénales terminales et dialysées sont une cause fréquente de décès.

À propos de Prometic Sciences de la Vie inc.

Prometic Sciences de la Vie inc. (http://www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. Prometic offre ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe. Prometic poursuit aussi activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies. Établie à Laval (Canada), Prometic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et activités commerciales aux États-Unis, Canada, en Europe, en Russie, en Asie et en Australie.

