/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pages Jaunes Limitée dévoilera ses résultats pour le premier trimestre de 2017 et présentera une mise à jour de sa stratégie d'affaires le 10 mai/

La Société tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires la même journée

MONTRÉAL, le 25 avril 2017 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (la « Société ») dévoilera le 10 mai 2017 ses résultats financiers pour le premier trimestre s'échelonnant du 1er janvier au 31 mars 2017, et présentera une mise à jour de sa stratégie d'affaires dans le but de soutenir son succès durable à long terme à titre d'entreprise numérique. La Société tiendra également son assemblée générale annuelle des actionnaires à ses bureaux de l'édifice Le Nordelec à Montréal.

Résultats financiers du 1er trimestre de 2017 et mise à jour sur la stratégie d'affaires

QUAND : Le mercredi 10 mai 2017 à 8 h (HE)

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE : 416-340-2219 / 1-800-478-9326

WEBDIFFUSION : La présentation sera diffusée en direct, par Webdiffusion, à partir du site : https://entreprise.pj.ca/fr/investisseurs/rapports-financiers/

Assemblée générale annuelle des actionnaires

QUAND : Le mercredi 10 mai 2017 à 11 h (HE)

OÙ : Pages Jaunes, 1751 rue Richardson, Salle 6.300, Montréal

SESSION DE PHOTOS : Précédant l'assemblée de 10 h 30 à 11 h. Veuillez noter que tout équipement électronique sera permis dans la salle uniquement pendant cette période.

WEBDIFFUSION : L'assemblée générale annuelle sera diffusée en direct à partir du site : https://entreprise.pj.ca/fr/actualites-pages-jaunes/evenements/resultats-financiers-et-operationnels-du-1er-trimestre-de-2017-et-assemblee-generale-annuelle/

