Fête des Mères : pour l'amour de ses yeux







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW/ - Ses yeux vous ont vu grandir, faire les 400 coups, pleurer et rire, mais saviez-vous que les yeux de votre mère sont plus fragiles que ceux de votre père? En effet, les deux tiers des personnes vivant avec une perte de vision totale ou partielle sont des femmes. La fête des Mères en mai, le Mois de la santé visuelle, est le moment idéal pour rappeler à votre maman que vous l'aimez et que vous aimez le regard qu'elle porte sur vous. Aidez-la à en prendre soin.

Prévalence des problèmes oculovisuels chez les femmes

Au Canada, 59% des femmes affirment avoir un problème de vision contre 41% des hommes. Selon l'organisme Prevent Blindness America, les femmes sont en effet plus vulnérables que les hommes à de nombreuses maladies des yeux :

66% des personnes touchées de cécité sont des femmes;

65% des personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) sont des femmes;

61% des personnes atteintes de glaucome ou de cataracte sont des femmes.

« Plusieurs facteurs expliquent cette prédominance des maladies des yeux chez les femmes dont l'espérance de vie plus élevée des femmes qui entraîne de nombreux problèmes de vue liés à l'âge, explique Dr Steven Carrier, optométriste et président de l'Association des optométristes du Québec. Les fluctuations hormonales dues à la grossesse et à la ménopause peuvent également avoir un impact sur la santé des yeux des femmes. »

Par ailleurs, il est important de rappeler que les femmes sont plus sujettes que les hommes à certaines maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, l'arthrite et le lupus. Ces maladies peuvent entraîner des problèmes visuels, comme la sécheresse oculaire et des brûlures aux yeux. Les traitements et médicaments de certaines maladies qui affectent plus les femmes que les hommes, comme l'ostéoporose, ont également été identifiés comme ayant potentiellement des effets secondaires néfastes pour la vision.

Les yeux des futures mamans

La grossesse peut entraîner des changements dans la vision des futures mamans, notamment à cause des changements hormonaux qu'elle suscite. Une difficulté à voir de loin, une sécheresse oculaire, un renflement des paupières et une intolérance aux lentilles cornéennes peuvent survenir pendant la grossesse.

Heureusement, ces changements sont, la plupart du temps, temporaires et prennent fin après la naissance de l'enfant.

Prévention

Aussi, la fête des Mères est une bonne occasion de prendre soin de celle qui vous a vu aimer, rire et pleurer. Pour l'amour de ses yeux, rappelez-lui que la meilleure prévention reste l'examen de la vue régulier par un optométriste. Profitez également avec elle d'activités physiques que vous pourriez pratiquer ensemble et de petits plats équilibrés à partager avec des aliments qui favorisent la santé des yeux.

À propos des optométristes

L'optométriste est un professionnel de la santé de première ligne, qui détient un doctorat universitaire de cinq ans et qui agit comme porte d'entrée pour tous les besoins en matière de vision, de soins des yeux et d'articles de lunetterie. Son rôle est d'évaluer la vision et la santé de l'oeil, tout en pouvant prescrire et administrer des médicaments aux fins de l'examen de la vision et du traitement de certaines pathologies oculaires. Il prescrit également les lentilles ophtalmiques, qu'elles soient cornéennes ou pour lunettes, et des traitements de rééducation visuelle.

