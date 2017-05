/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inauguration officielle des Résidences du Manoir des Lacs à Lac-Bouchette/







QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec invite les représentantes et les représentants des médias à l'inauguration officielle des Résidences du Manoir des Lacs à Lac-Bouchette. L'activité se déroulera le 8 mai en présence de la mairesse de Lac-Bouchette, Mme Ghislaine Hudon, et de nombreux partenaires du milieu.

DATE : Le lundi 8 mai 2017





HEURE : 11 h





ENDROIT : Les Résidences du Manoir des Lacs



99, route de l'Ermitage



Lac-Bouchette



G0W 1V0

SOURCE Société d'habitation du Québec

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :