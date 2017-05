BDC et MaRS IAF annoncent la clôture initiale d'un nouveau fonds à l'intention d'entreprises détenues par des femmes - Premier investissement dans tealbook, une plateforme décisionnelle d'échanges de renseignements sur les fournisseurs destinée aux entreprises







TORONTO, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Banque de développement du Canada (BDC) et le MaRS Investment Accelerator Fund (IAF), un investisseur de premier plan dans des entreprises en préamorçage financé par l'Ontario et géré par MaRS, sont heureux d'annoncer la clôture initiale du StandUp Ventures Fund I. BDC Capital, la division d'investissement de BDC, injectera 5 millions de dollars dans le nouveau fonds; d'autres investisseurs sont recherchés.

« Je me réjouis de voir ce nouveau fonds prendre son essor, et j'ai bon espoir que d'autres sociétés investisseuses suivront l'exemple de BDC dans ce domaine », déclare Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital. BDC a annoncé la création du fonds en novembre 2016. « Les femmes entrepreneurs peuvent compter sur BDC à titre de partenaire et d'institution financière de confiance pour obtenir des conseils ainsi que le capital nécessaire à la croissance de leur entreprise. »

« Félicitations au MaRS Investment Accelerator Fund et à BDC pour cet investissement avant-gardiste. Nous savons que les Canadiennes souhaitent devenir propriétaires de leurs propres entreprises, mais qu'elles ne possèdent un contrôle majoritaire que dans 16 % des PME au pays », souligne l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme et leader du gouvernement à la Chambre des communes. « Les initiatives comme ce fonds permettront d'augmenter ce pourcentage et d'apporter à un plus grand nombre de femmes le soutien dont elles ont besoin pour réussir. De plus, ces investissements importants dans des entreprises innovantes créeront les emplois de qualité de demain ».

Le StandUp Ventures Fund I sera géré par MaRS IAF. Il investira dans des entreprises canadiennes à forte croissance, aux stades de préamorçage ou d'amorçage, qui utilisent efficacement leur capital. Celles-ci seront issues des secteurs de la santé, des technologies de l'information et des technologies propres. Les entreprises admissibles devront être majoritairement détenues par au moins une femme fondatrice qui occupe un poste de direction approprié au stade d'amorçage. Environ 12 à 20 investissements, dont le montant variera entre 250 000 $ et 1 million de dollars, seront effectués au cours des trois à cinq prochaines années.

« D'après les données, les entreprises diversifiées obtiennent un rendement bien supérieur à celui des entreprises homogènes », explique Michelle McBane, directrice, Investissements, MaRS IAF. « Notre décision de créer le StandUp Ventures Fund a rapidement suscité un vif intérêt et a généré un flux de propositions de la part d'investisseurs potentiels. Nous sommes heureux de pouvoir profiter de cette lacune du marché avec BDC et d'accroître l'accès aux capitaux pour les entreprises dirigées par des femmes, lesquelles demeurent proportionnellement sous-financées. »

Le nouveau fonds a effectué son premier investissement dans tealbook, une plateforme conviviale d'échanges, entre pairs, de connaissances et de renseignements globaux sur les fournisseurs, conçue pour aider les entreprises à trouver des fournisseurs plus rapidement et plus efficacement. « Le fait est que les femmes entrepreneurs font toujours face à des obstacles supplémentaires lorsqu'elles cherchent à obtenir du capital de risque », affirme Stephany Lapierre, fondatrice et chef de la direction de tealbook. « Grâce à cet investissement, tealbook pourra continuer à développer ses capacités en intelligence artificielle et en apprentissage machine. Nous bénéficierons ainsi d'un avantage concurrentiel déterminant pour la croissance de notre part de marché. Nous sommes ravis que le StandUp Venture Fund ait effectué son premier investissement dans notre entreprise. »

BDC a adopté une approche globale pour répondre aux besoins des entreprises dirigées par des femmes. Ainsi, elle leur offre désormais une gamme complète de solutions de capital de croissance et de capital de risque. En novembre 2016, elle a annoncé son intention d'établir un nouveau programme de 50 millions de dollars conçu pour offrir des solutions de capital de risque et de capital de croissance aux entreprises dirigées par des femmes. Ce programme sera dirigé par Michelle Scarborough, qui s'est jointe récemment à BDC Capital en tant que directrice générale, Investissements stratégiques et Initiative liée aux femmes en technologie. Il s'ajoute à l'engagement que BDC a pris en 2015 de faire passer, sur trois ans, le financement à terme accordé aux entreprises majoritairement détenues par des femmes à au moins 700 millions de dollars.

