Connaissez-vous le meilleur préposé aux bénéficiaires du Québec? Deuxième concours provincial s'adressant exclusivement aux préposés aux bénéficiaires en soins de longue durée







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Vous connaissez le préposé aux bénéficiaires (PAB) le plus extraordinaire du Québec? Celui qui fait toute la différence dans la vie quotidienne de votre proche. Un ou des PAB ont instauré un projet formidable dans votre centre d'hébergement? Nous voulons les connaître! L'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est à la recherche des meilleurs PAB du Québec qui oeuvrent en hébergement, que ce soit au public ou au privé.

Dans le cadre de la 5e édition du colloque Les soins de longue durée : défis et passion qui se tiendra les 15 et 16 novembre à Montréal et à Québec, l'IUGM organise la 2e édition du concours Aux petits soins. Les candidatures pour le Prix de reconnaissance Daniel Laferrière (du nom du gagnant de la première édition) et pour le Prix d'équipe Interaction doivent être reçues avant le 31 mai et seront évaluées par un jury indépendant.

« L'expression Aux petits soins décrit bien le travail, souvent fait dans l'ombre, de ces héros discrets qui oeuvrent auprès des aînés en hébergement. En effet, ces derniers sont pour les résidents et leurs familles l'intervenant clef qui permet l'équilibre entre le milieu de vie et le milieu de soins. Leur travail est extraordinaire et doit être reconnu », de dire Ginette Senez, directrice du programme de Soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal dont fait partie l'IUGM, et fière présidente du comité scientifique.

Le colloque Les soins de longue durée : défis et passion, qui en est à sa 5e édition, se tiendra à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) et en webinaire à Québec les 15 et 16 novembre 2017. Des experts de partout au Québec seront rassemblés afin de s'inspirer les uns des autres des meilleures pratiques tant en matière de savoir-faire que de savoir-être. Un comité scientifique formé du Groupe Champlain, partenaire Doctorat de l'événement, et de l'IUGM dirige cet événement conçu par et pour les équipes soignantes.

L'IUGM dispose de lits de courte et de longue durée et d'un centre ambulatoire gériatrique. Son centre de recherche est reconnu comme le plus grand de la francophonie dans le domaine du vieillissement. Membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal, l'IUGM accueille chaque année des centaines d'étudiants, stagiaires et chercheurs. Lancé à l'automne 2014, son centre de la promotion de la santé AvantÂge propose un ensemble d'activités issues des plus récentes données probantes pour que les aînés prennent le pouvoir sur leur vieillissement. Depuis le 1er avril 2015, l'IUGM fait partie du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal offre des soins et des services à une population de près de 300 000 Montréalais résidant dans la partie sud de l'île de Montréal, comprenant les arrondissements Ville-Marie, Verdun, Sud-Ouest et Plateau-Mont-Royal. De plus, il a la responsabilité régionale de plusieurs mandats, notamment de la réadaptation en déficience intellectuelle et physique, des services jeunesse et de la protection de la jeunesse, de la santé publique et de la coordination des mesures d'urgence. Le CIUSSS comporte une importante mission universitaire dont l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, l'Institut universitaire sur les dépendances, l'Institut universitaire Jeunes en difficulté de Montréal, l'Institut universitaire de réadaptation en déficience physique de Montréal et le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales (CREMIS).

