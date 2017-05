Azimut identifie une anomalie gravimétrique majeure associée à une zone à haute teneur en chromite à Eastmain Ouest (Cr, EGP, Ni)







Symbole: AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») (TSXV: AZM) annonce les résultats d'un levé gravimétrique au sol récemment complété sur sa propriété Eastmain Ouest, localisée à la Baie James au Québec et détenue à 100% par Azimut. Une anomalie gravimétrique linéaire a été définie sur toute la longueur d'une grille de 1,2 km par 900 m implantée dans la partie centrale d'un horizon ultramafique-mafique de 4 km de long. L'anomalie est spatialement associée au Prospect Dominic où des hautes teneurs en chrome ont été obtenues par rainurage avec 17,21% Cr 2 O 3 sur 7,54 m incluant 33,2% Cr 2 O 3 sur 3,55 m (voir communiqué du 19 janvier 2017). La prochaine phase de travaux consistera en forages au diamant pour déterminer le potentiel en chromite de cette anomalie.

L'anomalie gravimétrique résiduelle, de 1 200 m de long et jusqu'à 200 m de large, reste ouverte vers le nord et vers le sud. Selon l'interprétation d'un levé magnétique et électromagnétique aéroporté à l'échelle de la propriété, l'anomalie gravimétrique se place vers le sommet stratigraphique de l'intrusion, un élément favorable quant à la présence de sills de chromite.

Une modélisation par inversion a été réalisée pour construire des modèles 3D en subsurface des corps qui pourraient expliquer l'anomalie gravimétrique. Les résultats suggèrent la présence d'un corps d'extension significative, généralement plus développé en profondeur (en dessous de 50 m). Les interprétations possibles sont: la présence d'un corps de chromite subvertical et de taille substantielle, ou une minéralisation disséminée, ou bien de minces lits de chromite interdigités au sein de roches encaissantes de forte densité (dunite, harzburgite).

La méthode gravimétrique est une approche géophysique qui a fait ses preuves pour identifier la signature de gisements majeurs de chromite dans le Ring of Fire, dans le nord de l'Ontario. A titre d'exemple, une forte anomalie gravimétrique marque sur 1 400 m de long la position du gîte Big Daddy détenu par Noront Resources Ltd. et KWG Resources Inc. (29,1 Mt à 31,7% Cr 2 O 3 en ressources mesurées et indiquées, 3,4 Mt à 28,1% Cr 2 O 3 en ressources présumées) (donnée publiques). Le contexte géologique et les minéralisations en chromite du projet Eastmain Ouest présentent de nombreux caractères comparables aux intrusions minéralisées en chromite du Ring of Fire, tel que souligné par plusieurs études indépendantes (notamment: Geological Survey of Canada Open File 7856, 2015). En plus de la chromite, le contexte géologique de la propriété Eastmain Ouest présente un potentiel significatif pour des sulfures massifs à Ni-Cu-EGP.

La propriété Eastmain Ouest comprend 66 claims et une superficie de 35 km2. Localisé au Québec, reconnu comme l'une des meilleures juridictions minières au monde, le projet est situé à proximité d'infrastructures majeures (routes permanentes, lignes électriques, aéroports), à 45 km au nord-est du village de Nemaska. Le projet pourrait bénéficier d'un accès au transport maritime via la Baie James.

La propriété Eastmain Ouest est un complément au positionnement stratégique d'Azimut pour l'or à la Baie James qui comprend 15 propriétés. Quatre de ces projets aurifères sont sujets à des partenariats actifs avec Goldcorp Inc., Hecla Mining Company, Eastmain Resources Inc. et Everton Resources Inc., et quatre autres font partie d'une Alliance Stratégique régionale avec SOQUEM couvrant 176 300 km2.

Le levé a été réalisé par Geosig Inc., une entreprise de consultation en géophysique basée dans la ville de Québec. La modélisation et l'interprétation ont été conduites par Jeremy S. Brett, géophysicien consultant senior à MPH Consulting Limited de Toronto.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et, simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement avancé de mégadonnées géoscientifiques, soutenu par un solide savoir-faire en exploration. Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec. La Société a 45,4 millions d'actions émises.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 06:30 et diffusé par :