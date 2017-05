Le président de la Fédération de l'industrie allemande (BDI) Dieter Kempf: La victoire électorale d'Emmanuel Macron donne de l'espoir à l'Europe







BERLIN, May 8, 2017 /PRNewswire/ --

Paris et Berlin doivent agir ensemble

La victoire électorale d'Emmanuel Macron donne de l'espoir à l'Europe. "Je me réjouis que le nouveau président de la France soit un Européen convaincu. Ce sont de bonnes nouvelles qui viennent de notre pays voisin." Cela a dit Dieter Kempf, le président de la Fédération de l'industrie allemande, ce lundi à Berlin, à la suite du résultat de l'élection présidentielle en France.

La mission principale d'Emmanuel Macron est à présent de rassembler les Français derrière son programme de réforme. Il peut seulement remettre la France sur la voie de la croissance, en parvenant à former une large alliance après l'élection législative, qui aura lieu d'ici un mois.

L'Europe devrait maintenant profiter du vent favorable de la France, afin de faire progresser des projets importants comme le renforcement du marché unique européen de l'énergie et du numérique, disait Kempf. "Pour l'avenir il est décisif que le moteur franco-allemand marche de nouveau à pleine puissance. Paris et Berlin doivent agir ensemble", soulignait le président du BDI.

"En Allemagne nous souhaitons une France forte en Europe", expliquait Kempf. L'Allemagne est le principal partenaire commercial de la France: Le marché allemand est la première destination des exportations françaises et le plus important pays fournisseur. Pour l'Allemagne, la France est le deuxième importateur et troisième fournisseur.

La Fédération de l'industrie allemande (BDI) est l'organisation faîtière de l'industrie allemande et des services liés à l'industrie. Elle comprend 36 associations sectorielles et plus de 100,000 entreprises avec environ 8 millions salariés. L'affiliation est volontaire. 15 organisations dans les états fédérés représentent les intérêts de l'industrie au niveau régional.

