Une jeune enseignante du Collège Beaubois obtient le prix "Emerging leader in Education, class of 2017"







PIERREFONDS, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Collège Beaubois est fier de compter dans ses rangs une enseignante qui vient de se voir décerner un prix d'envergure internationale.

En effet, Mme Amy Tran, enseignante en informatique au Collège Beaubois, a obtenu le prix de "Emerging leader in Education, class of 2017" remis par l'International Society for Technology in Education (ISTE). Ne comptant actuellement que 2 ans d'expérience en éducation, le potentiel et les qualités de visionnaire pédagogique démontrés si tôt dans la carrière de Mme Tran lui ont permis de se distinguer parmi les nombreuses candidatures provenant de partout au monde et de convaincre le jury qu'elle méritait effectivement de recevoir cette haute distinction.

En plus d'obtenir une bourse, Mme Tran assistera gracieusement au congrès international de l'ISTE qui aura lieu à San Antonio au Texas, du 25 au 28 juin prochain, où aura lieu la remise des prix. Elle pourra alors côtoyer des leaders de renom en éducation qui sauront sans aucun doute lui fournir des pistes en matière d'innovation pédagonumérique pour lui permettre de continuer à développer pleinement son potentiel tout au long de sa prometteuse carrière au Collège Beaubois.

Le Collège Beaubois tient à féliciter Mme Tran pour cette réalisation et pour son expertise auprès de ses élèves.

Le Collège Beaubois est une école privée située à Pierrefonds. Fondée en 1967, il offre l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire en français aux filles et aux garçons. Reconnu pour son leadership pédagogique et sa capacité d'innover, le Collège Beaubois compte sur une solide équipe d'enseignants et de professionnels qui lui permet d'amener à la réussite des élèves aux profils et aux intérêts variés.

SOURCE Fédération des établissements d''enseignement privés

