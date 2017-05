Prix de l'efficacité énergétique 2017 : des prix décernés aux contributeurs de la transition énergétique







BERLIN, May 8, 2017 /PRNewswire/ --

Les entreprises publiques et privées peuvent postuler en ligne jusqu'au 15 juillet. Les prix sont attribués aux projets mis en oeuvre pour l'efficacité énergétique dans trois catégories et dans un concept innovant pour les futures mesures d'efficacité énergétique

L'Agence allemande pour l'énergie (dena) a annoncé les prix de l'efficacité énergétique 2017 : des entreprises publiques et privées sont invitées à présenter auprès de la dena, jusqu'au 15 juillet, leur candidature pour être en lice. Les prix offrent des récompenses monétaires de 30 000 euros au total. Leur marraine est Brigitte Zypries, ministre fédérale allemande de l'Économie et de l'Énergie.

Les entreprises intéressées peuvent mettre en ligne leur candidature rapidement et facilement en utilisant le formulaire disponible en ligne sur http://www.energyefficiencyaward.de/ . Les prix sont attribués pour la mise en oeuvre de projets d'efficacité énergétique dans trois catégories :

Transition énergétique 2.0 - Efficacité axée sur l'utilisateur dans le système d'énergie intégré

Efficacité énergétique 4.0 - Des solutions intelligentes pour des technologies déjà établies

Gestion et services énergétiques - Compétences de financement et d'amélioration faisant preuve d'innovation

Le prix du public attribué lors du Congrès de la dena récompense un concept innovant pour des mesures d'efficacité énergétique

Pour la première fois, les entreprises peuvent proposer leur concept d'efficacité énergétique au concours. On leur demande de démontrer clairement comment l'efficacité énergétique peut être améliorée et être convaincante en termes de maturité du marché. Trois entreprises sélectionnées auront la chance de pouvoir attirer l'attention d'un public composé d'experts, en présentant en direct l'argumentaire de leur concept pendant le Congrès de la dena. Un concept sera choisi et remportera le prix du public grâce au vote de celui-ci.

Les nominations pour les catégories individuelles seront annoncées le 30 septembre 2017. Les prix seront attribués pendant le Congrès de la dena qui aura lieu à Berlin le 20 novembre 2017.

Les prix de l'efficacité énergétique sont attribués par la dena depuis 2007 dans le cadre de son « Initiative EnergieEffizienz » (Campagne d'efficacité énergétique). Ce concours international est financé par le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (BMWi) et est rendu possible grâce au soutien de partenaires de premier plan tels que Danfoss GmbH et KfW.

Les candidatures sont gratuites, et les entreprises peuvent trouver davantage d'informations sur la façon d'être en lice pour le concours en cliquant sur : http://www.energyefficiencyaward.de/.

Contact avec la presse :

German Energy Agency GmbH (dena), Tom Raulien, Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin

Téléphone : +49(0)30-72-61-65-652, télécopie : +49(0)30-72-61-65-699, courriel : raulien@dena.de, site web : http://www.dena.de/



Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 05:35 et diffusé par :