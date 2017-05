L'OHA rend hommage au personnel infirmier dans le cadre de la Semaine nationale des soins infirmiers







TORONTO, le 8 mai 2017 /CNW/ - L'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA), qui regroupe 145 hôpitaux, est fière de souligner et de reconnaître le travail dévoué des infirmiers et infirmières des hôpitaux ontariens. Que ce soit en offrant des soins de première ligne et des soins spécialisés ou en contribuant à façonner les soins à l'échelle provinciale, le personnel infirmier est à l'origine d'apports inestimables pour les hôpitaux provinciaux et leur mission cruciale.

« L'engagement des infirmiers et des infirmières envers les patients et les clients et leur soutien sans faille à l'égard de leurs organisations sont tout simplement essentiels à la prestation de soins de qualité. Le personnel infirmier met du coeur à l'ouvrage - il est motivé par une réelle volonté d'aider les patients et les clients à différentes étapes de l'aspect santé de leur cheminement. Au nom de l'OHA et des hôpitaux membres, nous remercions tous les infirmiers et infirmières de l'Ontario travaillant dans toutes les sphères du secteur pour leurs efforts en vue d'aider les patients, leur famille, les collectivités ainsi que notre système de santé », a déclaré Anthony Dale, président et chef de la direction de l'OHA.

L'OHA est la voix des hôpitaux publics de l'Ontario. Fondée en 1924, l'OHA aspire à bâtir un système de soins de santé solide, innovateur et viable pour tous les citoyens de l'Ontario, par la promotion des droits, l'éducation et l'établissement de partenariats.

