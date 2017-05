/R E P R I S E -- Autoroute 20 entre L'Île-Perrot et Sainte-Anne-de-Bellevue - Secteur à éviter - Fermeture complète du pont Galipeault/







MONTRÉAL, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports a procédé aux environs de 19 h à la fermeture complète de l'autoroute 20 entre L'Île-Perrot et Sainte-Anne-de-Bellevue (pont Galipeault) dans les deux directions. Cette fermeture est requise à cause du niveau exceptionnel des eaux dans le secteur. La durée de la fermeture est en ce moment inconnue.

La circulation est détournée par les autoroutes 30 et 40. Les usagers de la route sont toutefois invités à éviter le secteur.

