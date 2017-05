/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ mènera une mission sur le bois d'oeuvre à Washington du 14 au 16 mai 2017/







MONTRÉAL, le 6 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) se rendra à Washington du 14 au 16 mai 2017 afin de sensibiliser les élues, élus et partenaires forestiers américains à l'importance pour les deux pays de parvenir à un accord sur le bois d'oeuvre résineux.

Parmi les principales activités prévues, mentionnons entre autres des rencontres avec les dirigeants de la U.S. Lumber Coalition et de la National Association of Home Builders. Les membres de la délégation rencontreront également des élues et élus des deux chambres du Congrès américain.

Parmi les élues et élus du Québec qui participeront à cette mission, soulignons la présence du premier vice-président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, qui agira à titre de chef de mission. Plusieurs membres du Comité sur la forêt de l'UMQ en feront partie, soit la mairesse de Rivière-Rouge, madame Déborah Bélanger, le maire de Saint-Félicien, monsieur Gilles Potvin, le maire de Senneterre, monsieur Jean-Maurice Matte, et le maire de Val-d'Or, monsieur Pierre Corbeil.

La délégation sera accompagnée de monsieur John Parisella, ex-délégué général du Québec à New York.

Les élues et élus dresseront un bilan de la mission à l'occasion d'un point de presse à Washington le 16 mai prochain, dont les détails seront communiqués ultérieurement. Dans l'intervalle, les demandes d'entrevue peuvent être acheminées à monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias, au (438) 827-4560 ou à plemieux@umq.qc.ca.

