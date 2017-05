/R E P R I S E -- 13e édition du mérite Ovation municipale - L'innovation municipale à l'honneur!/







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de ses assises annuelles, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré les lauréats de la treizième édition du mérite Ovation municipale. Neuf projets municipaux ont été récompensés au cours de la soirée gala. Un seul projet a été primé dans chacune des catégories identifiées et une municipalité a été honorée du Prix Joseph-Beaubien, instauré en l'honneur du premier président de l'UMQ et maire de la Cité d'Outremont de 1919 à 1938. Deux prix Coup de coeur ont également été remis, le prix Coup de coeur du jury et le prix Votre Coup de coeur, choisi par les délégués.

L'UMQ a créé cet hommage en 2005 afin de souligner de façon toute particulière, dans le cadre de ses assises annuelles, le fruit du travail de municipalités et MRC québécoises qui, peu importe leur taille, leur population ou leur situation géographique, se sont distinguées de façon originale par leurs réalisations et les efforts mis en place pour innover, créer et développer des projets afin d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens et citoyennes. Ainsi, depuis son lancement, ce sont plus de 750 projets provenant de toutes les régions du Québec qui ont été soumis au mérite Ovation municipale de l'UMQ. Cette année, pas moins de 99 projets innovants - un nombre record - ont été présentés par plus d'une soixantaine de municipalités et organisations du milieu municipal.

Parmi les 24 projets finalistes, les lauréats sont :

Prix Joseph-Beaubien

Ville de Saint-Félicien

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les Serres Toundra inc.

Prix Coup de coeur du jury

Ville de Sherbrooke

Estrie

Kanak : premier chien policier de soutien émotionnel au Québec

Prix Votre Coup de coeur

Ville de Sainte-Julie

Montérégie

Création d'un groupe témoin pour accroître la participation citoyenne

Catégorie Aménagement, urbanisme et développement durable

Ville de Saint-Félicien

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les Serres Toundra inc.

Catégorie Culture, patrimoine et interculturalité

Ville de Thetford Mines

Chaudière-Appalaches

Centre historique de la mine King - Où l'avenir se forge!

Catégorie Développement social (logement, éducation, santé)

Municipalités de Sainte-Françoise et de Fortierville

Centre-du-Québec

Projet pilote de revitalisation - Phase 1

Catégorie Économie, tourisme et loisir

Municipalité de Saint-Octave-de-Métis

Bas-Saint-Laurent

Les Pouces d'Octave

Catégorie Ressources humaines, gestion des opérations et des contrats

Ville de Laval

Laval

La gestion électronique des sommaires décisionnels, un pas de plus vers l'agilité de notre administration

Catégorie Sécurité publique

Ville de Montréal - Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Montréal

« POP Glacé »

Catégorie Transport, mobilité et voirie

Ville de Montréal - Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Montréal

Culture vélo

La soirée gala clôturant les 96ièmes assises annuelles de l'UMQ a également été l'occasion de rendre hommage à des élues et élus municipaux cumulant 20 ans et plus à un poste électif en politique municipale. Les lauréats et lauréates de cette année sont :

M me Josette Allard-Gignac , conseillère municipale à Shawinigan ;

, conseillère municipale à ; M. Normand Amesse , conseiller municipal à Salaberry-de-Valleyfield ;

, conseiller municipal à ; M. Frédéric Asselin, conseiller municipal à Terrebonne ;

; M. Gilles Beaulieu , conseiller municipal à Fort-Coulonge ;

, conseiller municipal à ; M me Marie-Josée Beaupré, conseillère municipale à Terrebonne ;

Marie-Josée Beaupré, conseillère municipale à ; M me Michèle D. Biron, conseillère municipale dans l'arrondissement Saint-Laurent , à Montréal;

Michèle D. Biron, conseillère municipale dans l'arrondissement , à Montréal; M me Céline Brindamour, conseillère municipale à Val-d'Or ;

Céline Brindamour, conseillère municipale à ; M. Maurice Cohen , conseiller municipal dans l'arrondissement Saint-Laurent , à Montréal;

, conseiller municipal dans l'arrondissement , à Montréal; M. Charles Colomb , conseiller municipal à Baie-D'Urfé;

, conseiller municipal à Baie-D'Urfé; M me Danielle Cormier , conseillère municipale à Saint-Tite ;

, conseillère municipale à ; M me Chantal Deschamps , mairesse de Repentigny ;

, mairesse de ; M. Raymond Durocher , maire de Fort-Coulonge ;

, maire de ; M. Yves Germain , maire de Boischatel ;

, maire de ; M me Lorraine Guay Boivin , conseillère municipale à Longueuil ;

, conseillère municipale à ; M. Raymond Hénault, conseiller municipal à Repentigny ;

; M. Aldo Iermieri , conseiller municipal à Pointe-Claire ;

, conseiller municipal à ; M. Edward Janiszewski , maire de Dollard-des-Ormeaux ;

, maire de ; M. Rodrigue Joncas , conseiller municipal à Rimouski ;

, conseiller municipal à ; M. Denis Lacasse , conseiller municipal à Rivière-Rouge;

, conseiller municipal à Rivière-Rouge; M. Jean A. Lalonde , préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;

, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges; M. Bertrand Lamoureux , maire de Coaticook ;

, maire de ; M. Pierre Lefrançois, maire de L' Ange-Gardien ;

; M. Serge Paquette , conseiller municipal à Blainville ;

, conseiller municipal à ; M. Marc Roy , maire de L'Île-Perrot;

, maire de L'Île-Perrot; M. Paul Shoiry , conseiller municipal à Québec.

Les Assises 2018 à Gatineau

Les prochaines assises annuelles de l'UMQ auront lieu à Gatineau les 17 et 18 mai 2018. La présidence de la Commission des Assises 2018 sera assumée par monsieur Michel Angers, maire de Shawinigan.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

