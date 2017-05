Le RTL s'entend avec le syndicat des employés d'entretien







LONGUEUIL, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) se réjouit de l'entente de principe qui a été entérinée, hier soir, en assemblée générale, par le Syndicat des employés d'entretien (CSN) qui représente quelque 240 employés de métier.

Les deux parties ont, en effet, accepté les termes d'une convention collective d'une durée de six (6) ans qui prévoit des augmentations de salaire équivalentes à 12,25 % pour la période se terminant le 19 décembre 2021.

Dans une vision d'amélioration continue, les parties ont accepté de réaménager les horaires, de revoir l'organisation du travail et de décloisonner certaines tâches et ce, dans le but d'accroître la flexibilité opérationnelle et de générer des gains de productiivité. Elles ont convenu également de mettre en place des mesures pour favoriser la conciliation travail-famille. Enfin, conscientes des changements technologiques auxquels l'industrie des transports collectifs est confrontée, dont l'électrification, elles se sont entendues pour donner aux employés une formation adaptée qui va leur permettre de développer leurs compétences pour faire face à ces nouveaux défis.

«Je salue l'entente intervenue avec le Syndicat des employés d'entretien qui a été conclue dans le respect du cadre financier approuvé par le conseil d'administration. Cette entente de six ans répond à nos attentes et nous permet de voir l'avenir avec confiance», a déclaré Mme Colette Éthier, présidente du conseil d'administration.

«Je tiens à féliciter les représentants syndicaux pour leur ouverture, leur professionnalisme et leur compréhension des enjeux et de l'environnement dans lequel évolue le RTL. Les discussions franches et respectueuses ont permis d'en arriver à une entente satisfaisante pour les parties qui ressortent toutes deux gagnantes de cette négociation», a ajouté M. Michel Veilleux, directeur général.

À propos du RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) se veut le principal acteur de la mobilité des personnes sur le territoire des cinq villes de l'agglomération de Longueuil. Troisième société de transport en importance au Québec, le RTL comprend un réseau de 793 kilomètres. Avec quelque 1 100 employés, le RTL est un employeur important et participe ainsi à la vitalité économique de la région.

Ouvert sur son milieu, il fait partie intégrante de la vie des personnes et de la communauté en apportant des solutions efficaces, novatrices et adaptées aux besoins évolutifs de la clientèle. Le RTL place ainsi l'amélioration de la qualité de vie des citoyens au coeur de son engagement.

