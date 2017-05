Ensemble, pour un monde meilleur : les Canadiens appuient généreusement le Grand McDon(MD) 2017







Plus de 5,6 millions de dollars recueillis pour les enfants malades et leurs familles partout au Canada ainsi que des organismes de bienfaisance pour enfants locaux

MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW/ - Le mercredi 3 mai 2017, McDonald's® du Canada célébrait 40 ans de générosité lors du Grand McDon! 40 ans d'espoir et d'amour pour les familles canadiennes d'un bout à l'autre du pays. En incluant les sommes recueillies lors du Grand McDon de mercredi dernier, McDonald's du Canada et ses franchisés ont amassé plus de 10,8 millions de dollars au cours de la dernière année* au profit des Manoirs Ronald McDonald et d'autres organismes de bienfaisance pour enfants locaux, venant ainsi en aide annuellement à plus de 30 000 familles hébergées dans les 15 Manoirs Ronald McDonald et les 16 Salles familiales Ronald McDonald, présents au sein de plus de 440 collectivités du Canada. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la bonté et la générosité de McDonald's du Canada, de nos franchisés, de nos équipiers et de chacun de nos clients lors du Grand McDon, combinées aux nombreux événements et collectes de fonds tenus tout au long de l'année.

« Le rideau tombe sur un autre Grand McDon réussi. Nos familles canadiennes ont toutes une raison de sourire, soulignait Cathy Loblaw, présidente et chef de la direction, OMRM du Canada. L'immense élan de générosité des Canadiens nous réchauffe le coeur. De la part des 30 000 familles séjournant aux Manoirs Ronald McDonald chaque année, un grand merci! »

*mai 2016 - 3 mai 2017

