Les soins aux parents vieillissants coûtent 33 milliards de dollars par année aux Canadiens : Banque CIBC







Les Canadiens à plus faible revenu et les femmes passent le plus de temps à prendre soin de leurs parents vieillissants

TORONTO, le 8 mai 2017 /CNW/ - Les soins aux parents vieillissants coûtent déjà 33 milliards de dollars par année aux Canadiens si l'on compte les dépenses et le temps d'absence au travail. Selon un nouveau rapport de Marchés des capitaux CIBC, tout porte à croire que ce chiffre augmentera dans les années à venir.

Le rapport, intitulé Aidants et soucis : Considérations économiques entourant les soins aux parents vieillissants, a été écrit en collaboration par l'économiste en chef adjoint de la Banque CIBC, Benjamin Tal, et l'économiste principal, Royce Mendes. On y estime que les coûts directs et indirects liés aux aînés vont augmenter de plus de 20 % en dollars réels au cours des 10 prochaines années, et ce, uniquement en raison des changements démographiques.

« Avec le vieillissement de la population, l'allongement de l'espérance de vie et la saturation des services sociaux, de plus en plus de Canadiens ont assumé ces dernières années le rôle d'aidant auprès de leurs parents vieillissants, et tout porte à croire que la tendance s'accentuera ces prochaines années », estime M. Tal.

« Ajoutons à cela le fait que les coûts associés aux personnes âgées augmentent déjà plus rapidement que l'inflation en raison de la forte demande pour ces biens et services, et il devient manifeste que cette situation sera une grave préoccupation pour un grand nombre de Canadiens », poursuit-il.

Selon le recensement de Statistique Canada, le pays compte plus d'habitants de plus de 65 ans que d'habitants de moins de 15 ans pour la première fois dans l'histoire de ce sondage. De plus, les centenaires (personnes âgées de 100 ans et plus) constituent le segment de la population qui augmente le plus rapidement. Qui plus est, la population en âge de travailler (personnes âgées de 15 à 64 ans) a diminué et constitue aujourd'hui 66,5 % de la population totale, une baisse par rapport à 68,5 % en 2011.

Les répercussions du changement démographique au Canada se feront sentir à bien des niveaux. En effet, elles toucheront autant les taux d'intérêt que les préférences des consommateurs. Toutefois, selon le rapport, certaines des conséquences les plus directes seront vécues par ceux qui joueront le rôle d'aidant auprès de leurs parents.

Le rapport indique qu'à l'heure actuelle, près de 2 millions de Canadiens, ou 14 % des gens dont les parents ont plus de 65 ans, assument des dépenses liées aux soins de leurs parents. Les provinces de l'Est et de l'Ouest affichent les coûts directs les plus élevés si on les compare à l'Ontario et au Québec.

« Ce coût s'élève en moyenne à 3 300 dollars par année, par aidant, ce qui se traduit par un coût annuel d'un peu plus de 6 milliards de dollars pour l'ensemble de l'économie », indique M. Tal. Il nous rappelle toutefois que des études menées aux États-Unis donnent à croire que, lorsqu'il s'agit d'évaluer les dépenses engagées comme aidant, les répondants sous-estiment généralement le montant réellement dépensé.

Une bonne part de ces coûts directs est assumée par des tranches de la population au revenu moindre. Selon le rapport, les Canadiens qui gagnent moins de 50 000 dollars par année dépensent en moyenne 30 % de plus que ceux qui sont plus aisés, ce qui représente un coût beaucoup plus élevé par rapport au revenu.

Cependant, les coûts directs paraissent dérisoires par rapport aux coûts issus de la perte de revenu.

« Près de 30 % des travailleurs dont les parents ont plus de 65 ans sacrifient environ 450 heures de travail chaque année pour prendre soin de leurs parents vieillissants, souligne M. Tal, et ce sont les femmes et les Canadiens à plus faible revenu qui en subissent les plus fortes répercussions. Cette perte de revenu ou de temps de vacances s'élève à environ 27 milliards de dollars. »

Par ailleurs, M. Tal indique que ces données ne tiennent pas compte du potentiel réduit de mobilité d'emploi ou de promotion qui pourrait être associé au fait de s'absenter du travail.

« Soulignons qu'il y a ici un écart marqué entre les sexes, les femmes prenant 30 % plus de congés que les hommes pour s'occuper de parents vieillissants », dit-il.

Le rapport met également en lumière l'augmentation supérieure des loyers en hébergement semi-autonome et en soins assidus en 2016 (hausse de 5 % et de 8 % respectivement) par rapport à la moyenne des loyers (hausse de seulement 2 %).

