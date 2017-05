Content Guru et Serco ouvrent un centre de participation citoyenne







Content Guru vient de conclure un partenariat novateur avec Serco, un fournisseur de services publics internationaux, pour la mise à disposition de ses clients du secteur public de capacités de centre de contact multicanaux de nouvelle génération qui permettront aux organisations de mettre en place un centre de participation citoyenne.

storm®, la plate-forme primée de Content Guru, intègre en toute transparence et en une interface unique différents canaux de communication, tels que les chats en ligne, les SMS, les courriels et les médias sociaux. Elle permettra à Serco de fournir un niveau de service clientèle constant, indépendamment des canaux par l'intermédiaire desquels les citoyens choisissent de se mettre en contact.

storm répond aux attentes croissantes des clients en matière de communication flexible et multicanaux grâce à son centre de participation citoyenne. Le lancement de la nouvelle plate-forme confirme l'objectif de Serco consistant à accroître de manière significative ses services de centres de contact destinés aux clients du secteur public au cours des prochaines années. Serco offre actuellement des services de centre de contact et de gestion de cas complexes à une multitude de clients de grande envergure tels que des autorités locales et centrales à travers le Royaume-Uni et l'Europe, y compris le ministère du travail et des pensions et l'Union européenne.

Sean Taylor, PDG de Content Guru a déclaré :

« Les clients prestigieux de Serco exigent que la meilleure qualité de services de communication soit offerte de manière rentable. storm a déjà démontré ses capacités à fournir des services complexes à grande échelle pour le compte de diverses industries, y compris le secteur public. Ce partenariat est une excellente occasion de révolutionner la manière dont Serco et ses clients tissent des liens avec les clients finaux. »

Faye Shaw, directrice générale des services citoyens chez Serco, a ajouté :

« Nous constatons chaque année une augmentation significative de l'utilisation des smartphones. Les citoyens souhaitent nous contacter comme ils le souhaitent - en l'occurrence via les médias sociaux, les chats en ligne, les courriers électroniques ou les SMS - et quand ils le souhaitent. Ils s'attendent à juste titre à une réponse rapide sur tous ces canaux, qui doivent par conséquent être gérés de manière cohérente afin de garantir un service de haute qualité. »

« En combinant l'expérience et l'expertise de nos centres de contact à la flexibilité de storm, nous pourrons améliorer l'expérience des citoyens sur tous les canaux et proposer des horaires d'ouverture plus longs. Les analyses fournies par la plate-forme faciliteront la transition vers des canaux plus efficaces et conduiront dans le même temps à des améliorations des services et à des avantages en termes de coûts. Nous savons que ce paramètre est important aux yeux de nos clients du secteur public et qu'il les aidera à offrir de meilleurs services de première ligne et à réduire les coûts globaux de prestation. »

Mark Mamone, DTI du groupe Serco et DPI pour la branche Royaume-Uni et Europe de LRG a conclu :

« Il s'agit d'une étape importante dans la mise en oeuvre de notre stratégie d'exploitation des plates-formes en nuage, un élément essentiel de la fourniture de services de qualité supérieure à nos clients. Ce partenariat et notre capacité stratégique d'intégration de services nous donnent la flexibilité, l'agilité et la capacité d'opérer des changements significatifs dans notre offre de services, conformément au programme numérique. »

Notes aux éditeurs :

À propos d e Content Guru

Content Guru offre des services d'intégration des communications (Communications Integrationtm) par l'intermédiaire de sa plate-forme storm®. storm est un centre multicanaux d'engagement des clients offrant des fonctionnalités de centres de contacts entrants et sortants, y compris la distribution de contact intelligente et automatisée (iACD®) à des clients de toutes envergures. storm peut s'intégrer harmonieusement à la plupart des systèmes tiers. La plate-forme supporte l'optimisation de la force de travail (WFO), la gestion de la force de travail (WFM) et la gestion des relations clients (CRM).

Fondée en 2005 au coeur de la « Tech Valley » européenne à Bracknell, dans le Berkshire, Content Guru offre des services de communication de pointe grâce à un modèle de prestation en nuage. Parmi ses clients figurent de grandes entreprises ainsi que des organismes gouvernementaux dans un large éventail de secteurs. En 2016, la société a remporté un Queen's Award for Enterprise dans la catégorie « innovation », la plus haute distinction au Royaume-Uni, ainsi qu'un UK IT Industry Award pour ses travaux de transformation de NHS 111 Londres.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.contentguru.com

À propos de Serco

Serco est un important fournisseur de services publics. Il compte parmi ses clients des gouvernements ou d'autres entités opérant dans le secteur public. Il élargit son champ d'action, gagne de l'expertise et diversifie ses activités en opérant à l'échelle internationale dans cinq secteurs - défense, justice et immigration, transports, santé et services aux citoyens - et quatre régions -Royaume-Uni et Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Moyen-Orient.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.serco.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Madeleine Keenan, directrice du marketing, Content Guru, Tél. : +44 (0) 1344 852-350 ou courriel : msk@contentguru.com; Adam Williams, responsable des relations avec les médias, Serco, Tél. : +44 (0) 7718 025-085 ou courriel : adam.willams2@serco.com

