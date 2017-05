Puma Energy Asia Sun ouvre le terminal le plus grand et le plus moderne au Myanmar de produits pétroliers







Puma Energy Asia Sun (P.E.A.S), une coentreprise entre Puma Energy, la compagnie énergétique mondiale oeuvrant sur les secteurs intermédiaires et en aval, et Asia Sun Energy (ASE), une entreprise locale spécialisée en logistique et en commerce au Myanmar, a célébré l'ouverture de son terminal de produits pétroliers au port de Thilawa, au sud-est de Yangon.

Cet investissement de 92 millions USD dans le terminal de produits pétroliers le plus grand et le plus moderne est le premier de sa catégorie dans l'industrie pétrolière au Myanmar, pays qui vient juste de s'ouvrir aux investissements étrangers directs dans ce domaine.

Avec une capacité de stockage de carburant de 91 000 m³, le terminal de Thilawa est le plus grand et le plus moderne pour l'importation de produits raffinés au Myanmar. Ces installations de stockage pourvoient aux besoins d'une gamme de produits pétroliers, notamment les carburants commerciaux (essences 95 et 92, diesels au faible taux en souffre), le HFO (mazout lourd caractéristiquement utilisé pour la production d'électricité), le bitume et le kérosène.

« Puma Energy Asia Sun a investi près de 100 millions USD dans cette infrastructure de carburant vitale pour soutenir le développement économique à long terme du pays. Le terminal de Thilawa répondra au besoin croissant pour les carburants de transport au Myanmar et contribuera au développement de la nation », a déclaré David Holden, directeur général de Puma Energy Asia Sun.

P.E.A.S a embauché 80 personnes à plein temps, dont la majorité est du personnel local. Ils ont reçu une formation pour garantir l'approvisionnement fiable de produits de grande qualité manipulés selon les normes de sécurité internationales.

« Nous sommes heureux d'établir une norme dans l'industrie avec notre infrastructure, des processus modernes de contrôle qualité et un laboratoire indépendant sur le site. Nous sommes convaincus que ces caractéristiques uniques vont placer Puma Energy Asia Sun comme un fournisseur fiable de combustibles de très grande qualité au Myanmar », a déclaré Win Kyaw, président du conseil de Puma Energy Asia Sun.

Le terminal de Puma Energy Asia Sun est le premier à être construit au Myanmar conformément aux directives internationales pour les normes de construction, de sécurité et environnementales de l'Institut américain du pétrole (API), l'American Society Mechanical Engineering - Ingénierie mécanique de la société américaine - (ASME) et la National Fire Protection Association - Association nationale de protection contre les incendies (NFPA).

À propos de Puma Energy

Puma Energy est une compagnie pétrolière d'envergure mondiale spécialisée dans les activités intermédiaires et en aval, présente dans plus de 45 pays. Fondée en Amérique centrale en 1997, Puma Energy a rapidement étendu ses activités au niveau mondial grâce à une croissance rapide, à la diversification de ses activités et au développement de ses gammes de produits. Le groupe gère directement plus de 7 650 employés. Basée à Singapour, elle dispose de centres régionaux à Johannesburg (Afrique du Sud), San Juan (Porto Rico), Brisbane (Australie) et Tallinn (Estonie).

Les activités principales de Puma Energy dans le secteur intermédiaire comprennent la fourniture, le stockage et le transport de produits pétroliers. Les activités de Puma Energy s'appuient sur des investissements réalisés dans les infrastructures afin d'optimiser ses systèmes de chaîne logistique. La valeur du groupe repose ainsi à la fois sur les actifs qu'il détient et sur les produits qu'il commercialise. Les activités de Puma Energy dans le secteur en aval englobent la distribution, la vente au détail et la vente en gros d'un large éventail de produits raffinés ainsi que des offres de produits complémentaires dans les domaines des lubrifiants, des bitumes, des gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de combustibles pour les soutes des bateaux. Puma Energy dispose actuellement d'un réseau mondial de plus de 2 500 stations-services. Puma Energy apporte aussi une plateforme robuste aux entrepreneurs indépendants qui développent leurs activités, en leur proposant une alternative crédible aux sources d'approvisionnements traditionnelles sur le marché.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : http://www.pumaenergy.com

À propos d'Asia Sun Energy

Asia Sun Energy (ASE) est une entreprise locale spécialisée dans la logistique et le commerce de carburant au Myanmar. Asia Sun Energy a été fondée par un groupe de jeunes entrepreneurs du Myanmar qui ont été formés à l'étranger et qui sont retournés au Myanmar en 2013.

