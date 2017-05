Les bains Széchenyi exploités par Budapest Spas cPlc. reçoivent un certificat de qualité international prestigieux







Ces dernières années, les bains Széchenyi ont reçu de nombreux prix et distinctions. Cette année, ils ont obtenu le certificat de qualité international « EuropeSpa » ? une première à Budapest ? dans la catégorie « Spa thermal ».

Le système de qualification EuropeSpa a été conçu via une initiative de l'European Spas Association (ESPA). C'est aujourd'hui le système officiel de certification de la qualité de la ESPA pour les spas médicaux et le bien-être. EuropeSpa encourage une orientation résolument technique ainsi que la transparence sur le marché européen du spa médical et du bien-être. Elle promeut des prestataires de services européens fiables et offre aux visiteurs une garantie de haute qualité des services, à un niveau qui satisfait les critères professionnels.

Le complexe des bains et piscines de Széchenyi, lauréat du Hungarian Quality Product Award (prix du produit hongrois de qualité) et nommé Meilleur établissement thermal médical par le Medical Travel Awards 2016 de l'International Medical Travel Journal, est l'un des plus grands complexes thermaux en Europe. Les eaux médicinales de l'établissement, construit entre 1909 et 1913 dans le style néo-classique, sont puisées à une profondeur de 1 246 mètres, la température étant de 76 °C. On peut voir actuellement une maquette de cet édifice dans l'exposition « Mini Europe » qui se tient à Bruxelles, dans la partie consacrée à la Hongrie. Le billet d'entrée inclut différentes prestations de bien-être en plus des services de balnéothérapie traditionnels. L'établissement accueille plus de 1 500 000 personnes par an, augmentant le nombre de visiteurs internationaux venus notamment d'Europe de l'Est (Russie, Ukraine, Turquie, Kazakhstan), et maintenant le nombre de visiteurs d'Europe de l'Ouest (France, Italie, Espagne et Royaume-Uni notamment). 60 % des touristes qui visitent Budapest viennent se détendre dans l'un de ces superbes bains historiques.

Budapest est l'une des villes les plus attractives et intéressantes d'Europe centrale et orientale et l'une des rares capitales du monde où l'on trouve des sources thermales. La ville mérite donc bien son nom de Capitale mondiale du spa et les bains sont une expérience incontournable d'un séjour à Budapest.

Site Web : http://www.spasbudapest.com, http://www.szechenyibath.hu

