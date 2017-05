Montée de la crue des eaux : évacuation de l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal







MONTRÉAL, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - En raison de la crue des eaux des derniers jours et du débordement des égouts à proximité de l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) procèdera à l'évacuation des 86 patients de cette installation située sur le boulevard Gouin à Montréal.

Après une surveillance continue depuis plusieurs jours, la décision de relocaliser les patients a été prise après évaluation de l'équipe clinique et des services techniques du CIUSSS NIM ainsi que sous la recommandation du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

La santé et la sécurité des patients ne sont pas compromises. L'évacuation débutera vers 19 h 30. Les familles des patients sont informées de la situation. La majorité des 86 patients seront relocalisés à l'Hôpital en santé mentale de Rivière-des-Prairies. Certains seront relocalisés à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Les équipes soignantes du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal assureront les soins auprès des patients. Les services d'Urgences-santé sont requis pour le transport de certains patients tandis que les autres seront transférés en transports adaptés avec l'aide de la Société de transport de Montréal (STM). Tous les patients seront accompagnés du personnel clinique nécessaire.

Les rendez-vous prévus dans les cliniques externes au cours des prochains jours sont annulés et les patients ont été informés. Le CIUSSS NIM entrera à nouveau en contact avec les patients afin de prévoir un nouveau rendez-vous. Les cas urgents de santé mentale seront pris en charge à l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal.

Partenariat

L'évacuation se fait en collaboration avec plusieurs partenaires tels que la Ville de Montréal, la STM, le SPVM, le SIM, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Comptant 26 installations de santé et de services sociaux situés dans cinq arrondissements du nord de Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-Montréal a la responsabilité d'organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 436 000 Montréalais de son territoire. Il offre aussi des services spécialisés principalement en traumatologie, en santé respiratoire, en santé cardiovasculaire et en santé mentale à 1,8 million de Québécois d'autres régions. Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, affilié à l'Université de Montréal, se concentre sur trois principaux pôles de recherche : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé mentale chez les enfants et les adolescents.

