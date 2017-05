État d'avancement des travaux de l'autoroute 50 Ouest - Ville de Gatineau







GATINEAU, QC, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe la population qu'en raison de la fermeture de l'autoroute 50 en direction ouest, entre le boulevard de la Gappe et la rue Montcalm, à Gatineau, des travaux de rehaussement de la chaussée sont en cours afin de rouvrir l'autoroute à la circulation à deux voies dans les meilleurs délais.

Toutefois, il convient de mentionner que la configuration temporaire de l'autoroute, deux voies plutôt que trois, limitera la capacité, en termes de débit de circulation. La limite de vitesse permise sera de 50 km/h.

Le Ministère s'attend à une congestion importante et invite la population à retarder ou annuler tout déplacement non essentiel, à travailler de son domicile, lorsque possible, à utiliser les services de transport en commun ou à pratiquer du covoiturage.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Les usagers de la route sont invités à consulter le site ou l'application Québec 511 pour planifier leurs déplacements et à respecter la signalisation en place pour la sécurité de tous.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 7 mai 2017 à 20:31 et diffusé par :