Inondations printanières 2017 - Le gouvernement du Québec annonce la fermeture de ses bureaux de Gatineau pour la journée du lundi 8 mai

MONTRÉAL, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Compte tenu des inondations et de la situation qui prévaut actuellement dans la région de l'Outaouais, le gouvernement du Québec annonce la fermeture des bureaux de Gatineau, ce lundi 8 mai, et demande à ses employés d'éviter les déplacements.

Bien qu'il assure que les services essentiels à la population seront maintenus, le gouvernement prend cette mesure exceptionnelle afin de permettre que les voies de circulation soient dégagées en vue de faciliter le travail des répondants sur le terrain. Toutes les régions du Québec font présentement l'objet d'une haute surveillance et des mesures similaires pourraient être annoncées pour d'autres régions si la situation le commandait.

« Tous les efforts sont déployés actuellement afin d'assurer la sécurité du public et de soutenir les sinistrés. Compte tenu de la situation particulière qui prévaut en Outaouais, j'annonce la fermeture au cours de la prochaine journée de l'ensemble des bureaux gouvernementaux situés à Gatineau. Nous pensons que cette mesure permettra de faciliter le travail du personnel affecté aux services d'urgence sur le terrain en plus d'assurer la sécurité de nos employés. Je tiens d'ailleurs à saluer les efforts des nombreux intervenants mobilisés pour faire face à la situation. »

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor, M. Pierre Moreau.

« Les inondations ont un impact significatif sur les citoyens de la région de l'Outaouais, en particulier à Gatineau. La situation actuelle est exceptionnelle et nécessite des interventions rapides et efficaces. Je tiens à remercier tous les travailleurs et les bénévoles qui poursuivent leurs efforts sans relâche pour venir en aide aux sinistrés. »

La députée de Gatineau, ministre de la Justice, Procureure générale du Québec et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée.

Vous pouvez obtenir toute l'information relative aux inondations en cours en vous inscrivant au compte Twitter @urgencequebec, en visitant la page Facebook Urgence Québec et en consultant le site gouvernemental www.urgencequebec.gouv.qc.ca.

