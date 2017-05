Déclaration - Déclaration du ministre Goodale relative aux inondations de l'est de l'Ontario







OTTAWA, le 7 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration qui suit au sujet des inondations dans l'est de l'Ontario.

« J'ai reçu une demande cet après-midi de la ministre Marie-France Lalonde de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l'Ontario, relativement à la situation d'inondations qui se poursuit. Au nom du gouvernement du Canada, j'ai accepté sa demande officielle d'aide fédérale afin de fournir des ressources pour atténuer les effets des inondations pour les communautés touchées. Cette demande de l'Ontario ne nécessite pas le déploiement du personnel des Forces armées canadienne.

Le Centre des opérations du gouvernement a du personnel pour travailler pour coordonner l'intervention fédérale relative à la situation tant en Ontario qu'au Québec et ailleurs dans la province. Les fonctionnaires travaillent en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux et provinciaux pour coordonner et planifier tous les détails de cette aide.

Les Canadiens peuvent avoir l'assurance que tous les paliers du gouvernement travaillent ensemble de manière intégrée pour fournir l'aide requise.

J'encourage fortement les résidents touchés à suivre les directives et les conseils de leurs organismes d'application de la loi municipaux et des premiers intervenants. Au nom de tous les Canadiens, je remercie tous les premiers intervenants qui travaillent sans répit pour soutenir les Canadiens dans le besoin. »

Suivez Sécurité publique Canada sur Twitter (@securite_canada).

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web www.securitepublique.gc.ca.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2017 à 18:18 et diffusé par :