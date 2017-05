Crue des eaux : Fermeture préventive du boulevard Gouin, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Sherbooke Est

MONTRÉAL, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants et représentantes des médias sont priés de noter que le député de Mercier, Amir Khadir, se rendra, à 9h00 lundi matin, au bureau de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) à Montréal...

QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que les travaux de démolition et de reconstruction des ponceaux situés sous l'autoroute 25...