Le maire de Terrebonne dresse un état de situation du territoire riverain de Terrebonne







TERREBONNE, QC, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de la Ville de Terrebonne, Monsieur Stéphane Berthe, rassure la population sur l'état de la situation à Terrebonne où aucune résidence n'a été évacuée pour le moment sur la dizaine plus à risque de l'être.

« L'organisation municipale de la sécurité civile de la Ville de Terrebonne met tout en oeuvre pour soutenir les citoyennes et les citoyens aux prises avec les inondations et nous nous assurons de prendre les décisions nécessaires selon l'évolution de la situation, et ce, d'heure en heure, de déclarer le maire Stéphane Berthe. Toutes nos équipes sont sur place et font un excellent travail de proximité avec les citoyens concernés. Un centre d'hébergement d'urgence est ouvert, le centre des mesures d'urgences également et nos équipes assurent une vigie constante tant sur le terrain qu'en lien avec les autorités municipales et gouvernementales».

Centre d'hébergement d'urgence disponible au centre communautaire Angora

La Ville de Terrebonne a ouvert pour une période indéfinie un centre d'hébergement d'urgence situé au centre communautaire Angora situé au 4125, rue d'Argenson. Des lits, des douches, de l'eau et une alimentation minimale seront disponibles. Les citoyennes et citoyens doivent apporter tous les objets ou vêtements nécessaires à leur confort et leur sécurité comme :

Vêtements chauds pour le jour et la nuit

Les articles nécessaires au soin des enfants (couches, biberons, etc.)

Médicaments et prescriptions

Articles de toilette (savon, brosse à dents, etc.)

Documents d'identité pour chaque membre de la famille, (carte d'assurance-maladie, permis de conduire, cartes de crédit, etc.)

Carnet d'adresses (pour pouvoir contacter vos proches, institutions financières, votre agent d'assurance, etc.)

Pour les propriétaires d'animaux : si vous êtes incapables de leur trouver un endroit où les héberger, communiquez avec le Service de police en composant le 450 471-4121 pour connaitre les lieux possibles où Terrebonne possède des ententes.

Les autorités concernées se présenteront sur place régulièrement afin d'informer les sinistrés de l'évolution de la situation. Si elle le nécessite, des partenaires municipaux tel que la Croix-Rouge seront également mobilisés.

Situation sur le territoire

La vigie constante est maintenue sur tout le territoire et notamment aux terrains riverains situés le long de la Côte de Terrebonne et dans le secteur ouest. En raison d'une accumulation importante d'eau et par mesure de sécurité, certaines rues ont été partiellement ou complètement fermées à la circulation dont les rues Bergeron, Angèle, Séville, Louise, Jean-Rivet, 1ère, 2e, 3e, 40e, 41e et 42e avenues.

L'organisation de la sécurité civile de la Ville de Terrebonne de même que plusieurs services municipaux sillonnent le territoire, surveillent attentivement la situation et interviennent sur le terrain.

La municipalité est également en lien avec ses partenaires, dont le Bureau de la sécurité civile du Québec et effectue la surveillance continue de la rivière des Mille Îles appuyée par la firme-conseil Hydro-Météo. De plus, la Sécurité civile de la Ville de Terrebonne est en constante communication avec les représentants du ministère de la Sécurité publique et des municipalités avoisinantes.

L'organisation de la sécurité civile de la Ville de Terrebonne applique présentement le Plan de mesure d'urgence. Le site web de la municipalité sera mis à jour, de même que la page Facebook de la Ville de Terrebonne.

En tout temps, les citoyens peuvent consulter le site Web de la Ville de Terrebonne au www.ville.terrebonne.qc.ca ou téléphoner au 450 450 471-3034.

En cas de difficulté, il importe de communiquer avec le Service de police en composant le 450 471-4121. En cas d'urgence, communiquer avec le 911.

QUELQUES CONSEILS DE PRÉVENTION

Vous pouvez consulter le dépliant d'information « Conseils préventifs en cas d'inondation ».

De plus, nous vous proposons un lien utile afin de vous aider à faire face à d'éventuelles inondations dont la trousse d'urgence d'autonomie pour votre famille pour 72 heures http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres.html

