Crues printanières historiques







BELOEIL, QC, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'ACSIQ a mis à pied d'oeuvre une équipe dédiée aux crues printanières historiques, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique (MSP), les municipalités affectées par ces dernières et les services non affectés.

L'ACSIQ a contacté chacune des municipalités affectées et a recueilli les besoins de remplacement des ressources de gestion et de coordination des mesures d'urgence ainsi que les besoins opérationnels auprès des autorités concernées. Elle a également fait la cueillette des ressources disponibles que l'on retrouve dans les services de sécurité incendie non affectés et a assuré une coordination adéquate en respectant les rôles et responsabilités de chacun et en affectant les ressources adéquates aux municipalités dans le besoin.

Sachez qu'une communication constante est assurée avec la direction des opérations du ministère de la Sécurité publique (MSP) afin que ce travail s'inscrive dans un continuum opérationnel, orienté vers l'objectif commun qui est de desservir les citoyens du Québec à la hauteur de leurs attentes et de leurs besoins. À ce sujet, un agent de liaison est affecté au centre des opérations du MSP.

L'ACSIQ tient à souligner le travail des chefs pompiers et des pompiers qui sont à l'oeuvre depuis quelques semaines dans ce dossier.

À propos de l'ACSIQ

L'Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) existe depuis 1968 et regroupe plus de 1 000 cadres du milieu de l'incendie répartis dans 650 municipalités, industries et institutions de la province. L'association a pour mission de promouvoir et d'influencer la gestion des risques de toute nature en matière d'urgence dans le domaine de l'incendie, des services de secours et de la sécurité civile. Par notre expertise, nous participons au développement des différents règlements, lois et formations touchant le domaine de l'incendie au Québec, en collaboration avec les instances concernées. Pour en savoir plus : https://www.acsiq.qc.ca

SOURCE Association des chefs en sécurité incendie du Québec

Communiqué envoyé le 7 mai 2017 à 17:10 et diffusé par :